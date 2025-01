Sacrilège ! Un joueur de Liverpool attaqué par les supporters des Reds...pour une polémique concernant Eden Hazard

En Angleterre, Eden Hazard et Mohamed Salah sont souvent comparés et opposés. Curtis Jones a mis les pieds dans le plat en se risquant au débat.

Chaque saison, la Premier League voit passer parmi les plus brillantes individualités du football mondial. Mais depuis des années, elle reste bloquée sur le débat entre les partisans d'Eden Hazard et ceux de Mohamed Salah, deux joueurs au génie assez différent.

Quatre ans et demi après le départ d'Eden de Chelsea, 15 mois après qu'il ait raccroché les crampons, les discussions sont toujours vives. Curtis Jones a pu s'en apercevoir. Le jeune joueur de Liverpool a été interrogé sur le sujet par la chaîne TNT Sports.

Et il a eu le malheur de se mouiller à l'heure de déterminer qui était le meilleur des deux joueurs : "Je sais que ça ne va pas plaire à nos supporters parce qu'ils les comparent tout le temps mais c'est Hazard".

Une tempête dans un verre d'eau

Le milieu de terrain des Reds a assumé son choix : "Je le pense parce que je l'ai vu en tant qu'enfant et je voulais être comme lui. Chaque match, je le regardais en me disant : 'Wow, ça, c'est le football'. Est-il un meilleur footballeur que Mo ? Je pense que oui".

Conscient qu'il marchait sur des oeufs, Curtis Jones a précisé qu'il en avait déjà parlé avec ses coéquipiers, y compris avec Salah, et qu'il préférait tout de même avec l'Egyptien dans son équipe plutôt qu'Hazard "pour l'apport en buts et en passes décisives".

Mais il était trop tard : malgré son statut d'enfant du club, Curtis Jones s'est fait recadrer par les supporters de Liverpool. On ne touche pas à une icône comme Mo' Salah ! Il a tenté de se rattraper avec un post légendé avec "Celui que je préfère avoir dans mon équipe", accompagné d'une photo avec Salah. Le pire dans tout cela ? Eden Hazard et Mohamed Salah sont toujours aujourd'hui de très bons amis (ils se sont connus à Chelsea) et doivent bien rire de toutes ces polémiques.