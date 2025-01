Deux génies ne peuvent que s'entendre : la confidence sympa de Mohamed Salah sur sa relation avec Eden Hazard

En Premier League, Mohamed Salah et Eden Hazard sont souvent comparés par les supporters dans des débats sans fin. Les deux hommes le vivent plutôt bien.

Qui était le meilleur joueur à son prime ? La question revient sans cesse au moment de comparer des légendes du football, dans ces débats sans cesse en train de vouloir faire pencher la balance vers un joueur ou l'autre.

À ce petit jeu, Eden Hazard et Mohamed Salah font partie des joueurs souvent "opposés" par les fans de Premier League. Cela doit bien les faire rire : les deux hommes sont restés bons amis.

Une relation qui dure

Dans une interview accordée à TNT Sports, Salah a été interrogé sur ses meilleurs amis dans le football. Avant de citer sa clique de Liverpool (Kostas Tsimikas, Dominik Szoboszlai, Virgil Van Dijk, Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson), il évoque Eden Hazard.

"Eden et moi sommes de très bons amis. Quand on se voit, on s'amuse tellement". De quoi rappeler la scène datant de la rencontre de préparation pour la Coupe du Monde 2022, où les deux hommes sont capitaines et se charient longuement avant le coup d'envoi.

Hazard et Salah se sont connus à Chelsea. L'Égyptien a rejoint les Blues en 2014 en provenance du FC Bâle, Eden l'a alors pris sous son aile. Si Salah a dû s'exiler de Stamford Bridge pour vraiment exploser, il ne garde visiblement pas que des mauvais souvenirs de l'aventure.