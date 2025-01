Toujours pas de Kasper Dolberg, mais un retour important et attendu dans la sélection d'Anderlecht pour affronter Plzen

Le Sporting d'Anderlecht s'envole vers Plzen sans Kasper Dolberg, blessé. Victime d'une commotion cérébrale contre le Club de Bruges, Francis Amuzu est de retour dans le groupe.

C'est un nouveau rendez-vous important qui attend le Sporting d'Anderlecht, ce jeudi soir en République Tchèque. Les Mauves défieront Plzen et tenteront d'assurer définitivement leur place dans le top 8.

Une rencontre pour laquelle David Hubert sera toujours privé de Kasper Dolberg. Touché au genou, l'attaquant danois avait déjà manqué la rencontre de Coupe de Belgique contre l'Antwerp, ainsi que le déplacement à Courtrai.

Une sélection dans laquelle on ne compte pas non plus, de manière très logique, César Huerta, Adryelson et Lucas Hey. Les listes européennes ne pouvant être mises à jour qu'après la phase de ligue, les trois recrues anderlechtoises ne sont pas encore qualifiées.

Francis Amuzu de retour, Samuel Edozie absent

On note cependant un retour important dans la sélection des Mauves. Resté au sol durant vingt bonnes minutes à la mi-temps de la réception du Club de Bruges et victime d'une commotion cérébrale, Francis Amuzu fait son retour. Par contre, Samuel Edozie est absent.

La sélection d'Anderlecht : Coosemans, Kikkenborg, Vanhoutte, Augustinsson, Foket, Lapage, Maamar, N'Diaye, Sardella, Simic, Dendoncker, Leoni, Rits, Tajaouart, Verschaeren, Amuzu, Angulo, Degreef, Goto, Hazard, Vazquez.