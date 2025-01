Marc Coucke arnaqué lors du rachat d'Anderlecht ? Le tribunal en décidera

Marc Coucke a-t-il été victime d'une escroquerie lors du rachat du RSC Anderlecht ? Le tribunal correctionnel devra en décider.

La chambre du conseil de Bruxelles a renvoyé l'agent de joueurs Christophe Henrotay, l'ancien CEO d'Anderlecht Jo Van Biesbroeck et l'ancien manager des Mauves Herman Van Holsbeeck devant le tribunal correctionnel.

Ils devront répondre devant le tribunal pour une possible fraude lors de la vente du RSC Anderlecht à Marc Coucke en 2017, rapportent les médias spécialisés De Tijd et L'Echo. La chambre d'accusation du tribunal de Bruxelles avait demandé leur renvoi devant le tribunal correctionnel, et cette décision a été confirmée par la chambre du conseil.

L'affaire devrait être jugée en 2026. Elle remonte déjà, avant même le rachat par Coucke, à 2015 et la vente d'Aleksandar Mitrovic à Newcastle United, ainsi qu'à 2017 et à celle de Youri Tielemans à l'AS Monaco. Les enquêteurs ont estimé que les commissions étaient potentiellement frauduleuses.

Dans le cadre de cette affaire, une enquête a également été ouverte concernant la vente du Sporting d'Anderlecht à Marc Coucke. Ce dernier a en effet dû payer beaucoup plus que prévu, et aurait donc pu être trompé lors de l'achat du club.

"Le RSCA et son actionnaire principal, qui n'ont subi aucun préjudice, tentent via cette affaire d'échapper au paiement de factures qu'ils doivent encore à Mr Henrotay pour des transferts qui ont rapporté beaucoup d'argent au club à l'époque", a déclaré Dimitri de Beco, avocat de Henrotay, dans De Tijd. Aucune réaction n'a été obtenue de la part de Van Holsbeeck et Van Biesbroeck.