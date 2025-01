"Perdre contre Bruges ? C'est possible" : le Club se déplacera chez un Manchester City démoralisé

Manchester City a pris une gifle de plus ce mercredi en Champions League. Les Skyblue menaient de deux buts et ont été renversés par le PSG.

Manchester City est sous pression : avec un match seulement à jouer dans cette phase de ligue, les Citizens sont 25e au classement de la Ligue des Champions, soit en-dehors même des places pour les 16e de finale.

Une non-qualification serait une véritable catastrophe pour Pep Guardiola et ses hommes, qui ont pris un coup sur la tête ce mercredi en s'inclinant (4-2) au Paris Saint-Germain. Manchester City menait pourtant 0-2, mais a été retourné par son adversaire.

"Au moment où ils semblaient être en difficulté, ils ont soudainement paru plus affûtés, plus rapides, plus forts. Nous ne sommes pas parvenus à les contenir", regrettait Pep Guardiola après la rencontre. "Quand vous êtes battu, vous ne pouvez que regarder vers l'avant".

La saison de cauchemar de Manchester City continue, et il faudra désormais battre le FC Bruges la semaine prochaine pour espérer être qualifié pour les barrages. Guardiola a cependant prévenu : "Si c'est possible de perdre contre Bruges ? Bien sûr, cela pourrait arriver", prévient-il.

"Mais si nous ne battons pas Bruges, hé bien, c'est que nous ne méritons pas de nous qualifier pour le tour suivant", conclut l'entraîneur catalan, visiblement dépité par cette nouvelle déception mancunienne.