Blessés, deux Diables Rouges vont manquer le choc de la 23e journée de Premier League : l'un d'eux sera absent plusieurs semaines !

Un hautement prometteur Manchester City - Chelsea est au programme de la 23e journée de Premier League, ce samedi. Il sera néanmoins disputé sans deux Diables Rouges, blessés.

La course titre, cela semble terminé pour Manchester City, qui compte douze points de retard et un match de plus que Liverpool. Les Skyblues, qui devront battre Bruges mercredi pour ne pas être éliminés de la Ligue des Champions, visent désormais le top 4, en Angleterre.

Avec ce nouvel objectif, les joueurs de Pep Guardiola disputeront une rencontre terriblement importante, samedi, face à Chelsea, actuel quatrième du championnat d'Angleterre avec deux points d'avance sur City.

Jérémy Doku et Roméo Lavia vont manquer le choc de la semaine en Premier League

Une rencontre pour laquelle Pep Guardiola sera privé, comme depuis le début de la saison, de plusieurs joueurs. Rodri, Oscar Bobb, Nathan Aké, Ruben Dias et... Jérémy Doku, blessés, manquent à l'appel. Sans s'étendre, en conférence de presse, Guardiola a mentionné que, comme à Paris, le Diable Rouge sera absent.

Et il ne sera pas le seul. Si Kevin De Bruyne devrait bien tenir sa place de titulaire, ce choc entre Manchester City et Chelsea se jouera aussi sans Roméo Lavia, a annoncé Enzo Maresca.

Le coach de Chelsea ne s'est pas montré très rassurant envers le jeune médian belge, qui sera absent "plusieurs semaines." Un nouveau coup dur pour le joueur de 21 ans, qui ne parvient décidément pas à enchaîner.