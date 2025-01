Comment le Club de Bruges a facilement devancé Anderlecht, Genk et Gand : à la poursuite de Kossounou et Nusa

Le Club de Bruges a de nouveau frappé sur le marché scandinave en engageant Vince Osuji (18). Le défenseur nigérian, venu du club suédois Kalmar FF, s'inscrit dans la politique de transfert bien connue des Blauw & Zwart.

Le Club a déjà eu du succès par le passé en recrutant de jeunes talents, en les laissant mûrir tranquillement et en les revendant plus tard pour des sommes importantes. Osuji, qui a disputé seize matchs dans le championnat suédois, a été acquis pour 3 millions d'euros et intègre immédiatement l'équipe première.

Gand, Genk et Anderlecht ont également montré de l'intérêt pour Osuji, mais ils n'ont eu aucune chance dès que le Club de Bruges s'est manifesté. L'entourage d'Osuji avait rapidement décidé qu'un transfert en Belgique ne se ferait que via Bruges.

Bruges apprécie le marché scandinave

Le Club avait par ailleurs établi des contacts très tôt et a persévéré grâce à un bon réseau et à sa réputation dans l'accompagnement des jeunes talents.

Le processus de détection du Club s'est révélé une fois de plus déterminant. Lorsque Osuji a conquis une place de titulaire à Kalmar, le Club est passé immédiatement à la phase suivante : des contacts avec son entourage, d'anciens coéquipiers et même son ancien club, rapporte le Nieuwsblad.

Avec Osuji, le Club continue de suivre un schéma fructueux. Pensez à des noms comme Odilon Kossounou et Antonio Nusa, qui ont également été recrutés à un jeune âge en Scandinavie. Les deux joueurs ont rapporté par la suite des sommes importantes, ce qui encourage le club à continuer de suivre ce modèle.