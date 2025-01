"Le champion des entretiens d'embauche, ils vont passer du coma à l'ennui" : les Français se moquent de la nomination de Rudi Garcia à la tête des Diables

C'est officiel, Rudi Garcia est le nouveau sélectionneur des Diables. Un choix qui divise chez nous, et qui fait beaucoup rire, de l'autre côté de la frontière.

On ne s'attendait pas à ce que ça soit son nom qui soit retenu par Vincent Mannaert et l'Union Belge. Rudi Garcia est le nouveau sélectionneur des Diables Rouges.

Un choix qui divise beaucoup, chez nous. Dans le nord du pays, l'ancien Diable d'Anderlecht et du Club de Bruges, Marc Degryse, n'a pas compris la nomination de l'entraîneur français, qui s'est brouillé avec ses stars dans ses précédents clubs (lire ici).

Un avis qui n'a pas été partagé par le commentateur et analyste Peter Vandenbempt, qui estime que le tempérament de l'ancien coach de Lille, Marseille, l'AS Rome et la Napoli pourra aider notre équipe nationale à progresser (lire ici).

Les supporters français se moquent de la nomination de Rudi Garcia à la tête des Diables

Si, chez nous, la tendance est aux interrogations, c'est plutôt la moquerie qui se dégage de l'autre côté de la frontière. "Rudi Garcia est le champion des entretiens d'embauche, il a le meilleur agent du monde", peut-on notamment lire dans certains commentaires. "Les pauvres Belges, ils ne sont pas près de gagner quelque chose."

De son côté, le plus franco-belge des journalistes, Swann Borsellino, a voulu relativiser, sur son compte X. "Au risque d'aller contre le sens du vent : je pense que Rudi Garcia sélectionneur c'est loin d'être idiot et je pense que beaucoup sous-estiment sa capacité à être excellent dans un contexte d'équipe nationale. En termes de gestion d'égo et de travail avec les plus jeunes, deux choses dont les Diables ont besoin, il saura faire. Et c'est un + : il est excellent communicant."

Il a le meilleur agent du monde… pas possible autrement — Pier’ (@pier1706) January 24, 2025

ils vont passer du Coma à l'ennui avec R Garcia mdr — Le Psy Foot 🗣️ (@Limposteur007) January 24, 2025

Oh my god.. ils sont pas prêt de regagner mes amis les belges! Bon courage à eux — Lolo (@lolosic13) January 24, 2025

Putain il doit vraiment être bon en entretien car sincèrement , le palmarès , un fond de jeu défensif et chiant , les vestiaires en miettes au bout de 18 mois partout , c’est lunaire — sunny side up (@PasdechanceN) January 24, 2025