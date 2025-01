Nommer Rudi Garcia, pas idéal pour régler le cas Courtois et rendre l'envie aux Diables ? "Il se brouille avec ses meilleurs joueurs"

"Ce n'est pas le nom auquel je m'attendais", a directement lancé l'ex-Diable Rouge Marc Degryse. L'ancien du Club de Bruges et d'Anderlecht n'est pas convaincu par le choix de Rudi Garcia pour succéder à Domenico Tedesco.

L'information est officielle depuis ce vendredi matin, c'est Rudi Garcia qui succède à Domenico Tedesco sur le banc des Diables. Un choix qui divise énormément. Si, dans le nord du pays, l'analyste et commentateur Peter Vandenbempt a expliqué les raisons pour lesquelles il est convaincu par ce choix (lire ici), ce n'est pas le cas de l'ancien joueur du Club de Bruges et d'Anderlecht, Marc Degryse.

"Il a une certaine expérience et a travaillé dans plusieurs grands clubs, mais son armoire à trophées est restée pratiquement vide", a-t-il déclaré dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. "Ce n'est vraiment pas le nom auquel je m'attendais. Je pensais que le nom du prochain sélectionneur n'avait pas encore été cité, que ça serait une surprise."

"Son dernier trophée date d'il y a plus de quinze ans, lorsqu'il avait remporté le doublé avec Lille et Eden Hazard. Si on recrute un étranger, il faut que ça soit un très grand nom. Et Rudi Garcia ne répond pas vraiment à ces attentes."

Un entraîneur qui s'est frité avec ses stars

Ces dernières années, l'entraîneur français a multiplié les échecs, alors qu'il était assis, à chaque fois, sur le banc de l'une des meilleures équipes du championnat. "Ses dernières aventures ont été courtes et marquées par le conflit."

"Il a quitté Naples après quelques mois et s'est brouillé avec le joueur vedette, Victor Osimhen. La même chose s'est produite en Arabie Saoudite avec Cristiano Ronaldo. Il ose affronter ses meilleurs joueurs, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure chose pour les Diables à l'heure actuelle."

Marc Degryse a des doutes sur les capacités de Rudi Garcia à gérer un groupe et fonder un collectif. "Il a un certain statut et défendra la discipline. Mais je ne pense pas qu'il soit un bon gestionnaire de vestiaire. Espérons simplement qu'il rende aux Diables l'envie de défendre les couleurs de l'équipe nationale", a-t-il conclu. Lors de sa conférence de presse, Rudi Garcia a, en tout cas, confirmé qu'il comptait bien sur Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku.