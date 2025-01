🎥 Andreas Skov Olsen fait ses grands débuts en Bundesliga !

Andreas Skov Olsen a fait ses grands débuts en Allemagne ce vendredi. L'occasion pour le joueur de 25 ans de découvrir l'un des plus prestigieux championnats au monde.

Le 17 janvier dernier, le départ d'Andreas Skov Olsen du Club de Bruges était officialisé. L'ailier droit a rejoint Wolfsburg.

Ce vendredi, le Danois a surtout enfin pu découvrir la Bundesliga. L'ex-Blauw en Zwart est monté au jeu à la mi-temps de la rencontre des Loups contre Holstein.

Alors menés sur le score de 0-1, quelques instants plus tard Wolfsburg menait 2-1 grâce à des buts de Patrick Wimmer et Jonas Wind à la 50e et 53e minute de jeu. Mais malheureusement pour Skov Olsen et les siens, l'adversaire du jour a égalisé via Steven Skrzybski. Score final : deux buts partout.

L'ancien Brugeois n'a donc pas été décisif cette fois, mais il aura bien encore l'occasion de se montrer lors des prochaines rencontres. Le prochain adversaire des Loups sera Francfort le 2 février prochain.