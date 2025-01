Bien loin des standards de Tedesco ! Voici le salaire "modeste" que touchera Rudi Garcia chez les Diables

La fédération belge fait des économies avec Rudi Garcia. S'il a fallu payer à Domenico Tedesco une indemnité de licenciement, le salaire du nouveau sélectionneur est appelé à équilibrer les comptes.

Dans la foulée de l'annonce de la nomination de Rudi Garcia comme sélectionneur des Diables Rouges, Vincent Mannaert s'est expliqué sur les raisons de son choix, avançant notamment que l'envie du Français a fait la différence, malgré les négociations avec d'autres entraîneurs plus vendeurs.

Il n'a fort logiquement pas évoqué publiquement l'aspect salarial. C'est sans doute pourtant bien l'un des avantages à mettre à l'actif de la candidature de Rudi Garcia.

La fin de l'âge d'or

Selon Sacha Tavolieri, notre nouveau sélectionneur touchera 700 000 euros bruts par an. Domenico Tedesco touchait plus du double avec 1,5 million par an. Et il n'était "que" le neuvième sélectionneur (sur 24) le mieux payé à l'Euro, touchant par exemple moins que Sylvinho, l'entraîneur de l'Albanie.

Tedesco lui-même représentait une belle économie par rapport aux 2,3 millions bruts touchés par Roberto Martinez (auxquels il fallait ajouter le cachet qu'il touchait suite à son rôle de directeur technique). Ne serait-ce pas finalement la meilleure illustration du déclin de la génération dite...dorée ?

Cela montre en tout cas que Vincent Mannaert a su se montrer pragmatique lors des négociations...et que l'Union Belge doit faire des économies.