"J'ai eu l'honneur de jouer avec lui" : Thomas Meunier encense l'un de ses anciens coéquipiers

Thomas Meunier ne dit que du bien de son ancien coéquipier Neymar. Il en est, semble-t-il, même très admiratif.

Thomas Meunier a donné son avis sur Neymar, qu'il a côtoyé lors de son passage au PSG. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'un joueur comme le Brésilien, on ne l'oublie pas.

"Le meilleur joueur que j'ai vu de toute ma vie, c'est Neymar. J'ai eu l'honneur de jouer avec lui. Il représente exactement ce pour quoi j'ai commencé le football", explique le natif de Sainte-Ode au micro de Winamax.



Regarder un attaquant faisait rêver Meunier : "Je ne regardais pas Cafu. Je n'ai jamais allumé la télé en me disant 'Je veux voir Cafu. Je veux le voir mettre un tacle le long de la ligne'. Ok, respect Cafu. C'est probablement le meilleur latéral droit de tous les temps. Mais je ne regardais pas les matchs de foot pour lui. Je regardais les Rivaldo, Ronaldo, Wayne Rooney, Beckham. Tous ces mecs qui avaient un truc en plus. Et Neymar avait tout."

Il offre quelque chose que rarement d'autres joueurs ont pu offrir

"C'est le genre de mec qui fait en sorte que tu donnes à 100 % pour faire une carrière", pointe l'ancien Parisien. "Quand tu vas voir des vidéos sur YouTube pour avoir de beaux gestes, 75 % des vidéos, c'est Neymar, et le reste, ce sont 15 joueurs qui se disputent une compilation. Il offre quelque chose que rarement d'autres joueurs ont pu offrir. C'est dommage qu'il n'ait pas pu s'accrocher définitivement à ce standing de Ballon d'Or."