Nouveau leader en D1 ACFF : Mons fait la mauvaise opération du soir, Tournai écrasé à l'Union B

Trois matchs de D1 ACFF étaient au programme ce soir. Le désormais ex-leader, le RAEC Mons, recevait Tubize-Braine et a calé pendant que l'Olympic allait prendre trois points importants à Binche.

RAEC Mons 1 - 1 Tubize-Braine

Sacrée contre-performance des Dragons au Tondreau face à Tubize-Braine, leur plus proche poursuivant. Pas forcément pour le résultat, justement compte tenu du court écart entre les deux équipes au classement (un point seulement), mais bien parce que les Sang & Or étaient réduits à 10 dès la 15e minute.

Tubize-Braine a néanmoins ouvert le score à la 28e minute, et il a fallu le 9e but de la saison de Dylan De Belder à la 68e minute de jeu seulement pour éviter une défaite qui aurait fait tâche. Mais ce partage signifie tout de même un changement de leadership en D1 ACFF...

Binche 0 - 3 Olympic Charleroi

C'est en effet l'Olympic Charleroi qui tire les marrons du feu avec ce partage au sommet du classement : les Dogues, avec leur belle victoire sur la pelouse de Binche, facilitée par un carton rouge adverse dès la 29e minute de jeu.

L'Olympic est désormais leader de D1 ACFF avec 40 points, un de plus que Mons et deux de plus que Tubize-Braine.

Union Saint-Gilloise B 4 - 0 AFC Tournai

Le carton du soir est à mettre à l'actif des U23 de l'Union Saint-Gilloise, qui ont écrasé Tournai 4 buts à 0. Notons la performance du jour, celle de Cristian Makaté, auteur d'un triplé qui l'amène à 13 buts cette saison en 17 rencontres de D1 ACFF.

Déjà appelé avec l'équipe A cette saison pour disputer une demi-heure en 16e de finale de Croky Cup face à Eupen, Makaté se signale encore une fois et sera très probablement suivi de près par le staff de Sébastien Pocognoli. L'USG U23 dépasse Binche au classement et quitte l'avant-dernière place au classement.