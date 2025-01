Si Leander Dendoncker était Danois, il serait déjà hué au Lotto Park : le retour du fils prodigue vire au fiasco

Le spectacle de ce jeudi au Viktoria Plzen était triste à voir dans son ensemble, mais a aussi vu Leander Dendoncker toucher le fond. L'ex-Diable Rouge devient un réel problème que David Hubert va devoir régler.

Combien de bons matchs Leander Dendoncker a-t-il disputés depuis son retour au RSC Anderlecht ? Le calcul est en réalité assez simple. En étant sévère, ce qu'on a le droit d'être au vu des attentes entourant son arrivée, le compteur est à... un : son match très solide en défense centrale à Courtrai, dimanche dernier.

C'était la première fois que Dendoncker était solide, appliqué et ne commettait pas d'erreur technique digne d'un joueur amateur. Face au 15e de Jupiler Pro League, on pouvait l'espérer. Mais cela laissait augurer d'un mieux, dans ce système à trois défenseurs qui ne met pas beaucoup de Mauves en valeur à part lui mais semble adopté à court terme par David Hubert.

Dendoncker doit passer par le banc

Le déplacement au Viktoria Plzen a déchiré ce léger voile devant nos yeux. Anderlecht a disputé son pire match de la saison, et Leander Dendoncker a tout bonnement touché le fond. Le "ket" de Neerpede a disputé une rencontre digne de celle qui a valu à Zanka d'être hué par tout un stade.

En réalité, si Dendoncker était Danois, il ne faudrait pas longtemps pour qu'il subisse le même traitement. Seul son passé à Anderlecht lui vaut assez de crédit pour qu'on ne mentionne pas l'évidence : ce Leander Dendoncker-là n'a pas le niveau pour Anderlecht. Et de très loin.

Que doit penser Amando Lapage quand il voit que dans une défense à trois, on lui préfère un Dendoncker à ce niveau (sans même parler de latéraux de formation comme N'diaye et Augustinsson) ? Qu'il ferait mieux d'aller voir ailleurs. Amadou Diawara, payé rubis sur ongle à se morfondre en réserve, ferait-il moins bien au milieu de terrain ? On ne voit pas comment.

La seule façon de gérer le cas Dendoncker pour le moment, sportivement et extra-sportivement, est peut-être via un passage sur le banc. Le Diable Rouge n'amène pas l'expérience et le leadership attendus, et ses concurrents ne comprendraient certainement pas qu'il passe devant eux. De notre côté, on ne le comprend en tout cas déjà plus...