Une jeune pépite signe son premier contrat avec Anderlecht

Ludovick Wola-Wetshay, jeune talent qui est à Neerpede depuis tout jeune, vient de parapher son premier contrat avec les Mauves. Le joueur de 18 ans a signé jusqu'en 2026 avec une année en option.

Cette saison, le défenseur central a fait ses débuts en Challenger Pro League avec le RSCA Futures. Il a déjà cinq matchs à son actif dans cette compétition, dont un complet contre La Louvière

Le natif de Jette est gaucher et a un physique impressionnant. D'après Tim Borguet, le directeur de Neerpede, il n'a pas peur d'aller dans les duels, écrit Anderlecht-online.

L'objectif à long terme de Wola-Wetshay sera probablement d'intégrer l'équipe première. Reste à voir s'il parviendra à séduire assez pour pouvoir saisir sa chance au plus haut niveau.

