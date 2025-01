🎥 "Est-ce vraiment cela qu'on veut voir sur un terrain de football ?" : le département arbitral très clair sur la phase polémique du weekend au Mambourg

Daan Heymans est dans l'oeil du cyclone après son coup de coude à Christiaan Ravych. Le département arbitral a confirmé qu'il aurait bien dû être exclu.

Contre Charleroi, Christiaan Ravych a été victime d'un sérieux coup de coude de Daan Heymans. Le joueur du Cercle a quitté la pelouse bien amoché et avec une fracture de l’orbite oculaire. Heymans s'en était sorti avec une carte jaune. De nombreux observateurs attendaient donc l'intervention du lundi soir de Jonathan Lardot dans Under Review.

🖥️ | Daan Heymans devait-il recevoir un carton rouge ? 😬🟥 #CHACER pic.twitter.com/5RDhawc3pq — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 25, 2025

Le patron des arbitres belges n'a pu que constater l'erreur d'appréciation : "On voit vraiment Daan Heymans prendre son impulsion avec ce coup de coude, c'est un coup direct que je considère comme volontaire. La seule décision que je vois pour cette phase est la carte rouge directe".

Que faisait le VAR ?

Restait à voir si c'était bien une erreur claire et manifeste. Pour Jonathan Lardot, cela ne fait aucun doute : "J'attendais que le VAR analyse différemment la phase et demande à l'arbitre de venir voir les images pour changer la carte jaune en carte rouge".

"L'intégrité physique est clairement mise en danger. Il ne faut pas tenir compte de la conséquence, mais quand on voit le visage du joueur du Cercle et quand on apprend qu'il a l'orbite fracturée...Mais surtout quand on analyse le geste, en voyant le mouvement horizontal vers l'arrière qui va percuter le visage du défenseur du Cercle, est-ce vraiment cela qu'on veut voir sur un terrain de football ?" s'interroge-t-il.

Ne pas exclure Heymans pourrait ouvrir la porte à d'autres vilains gestes du genre : "Je pense qu'il faut remettre l'église au milieu du village, on ne peut pas accepter ce genre de gestes sur un terrain, la carte rouge aurait dû lui être brandie".