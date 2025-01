L'Arabie Saudite continue à faire tourner bien des têtes : un ancien Unioniste bientôt coéquipier de Cristiano Ronaldo

Al-Nassr n'a toujours pas remporté le moindre trophée depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo il y a deux ans. Le club met donc les bouchées doubles pour s'imposer comme le club phare d'Arabie Saoudite. La direction continue de cibler des joueurs ayant connu l'élite européenne.

Aymeric Laporte, Marcelo Brozovic et Sadio Mané ont ainsi suivi CR7, l'équipe est désormais entraînée par Stefano Pioli. Mais l'arrivée de renforts venus du vieux continent n'est pas finie.

Aujourd'hui, la délégation présente depuis le début de la semaine à Leverkusen a bien avancé dans le dossier Victor Boniface. Selon Fabrizio Romano, les Saoudiens sont proches d'un accord, tant avec le joueur (qui était d'ailleurs absent de l'entraînement du jour) qu'avec le Bayer.

A la veille du match de Ligue des Champions contre le Sparta Prague, Xabi Alonso a reconnu que quelque chose se tramait : "Il y a cette situation et je la comprends. Il y a des discussions avec le club. Il faut attendre. On se prépare pour le match sans Boni".

🚨🇸🇦 Xabi Alonso confirms deal on for Victor Boniface to Al Nassr: “There is this situation and I understant that. There are discussions with the club”.



“We have to wait. We're preparing for the game without Boni of course”. pic.twitter.com/AUaQzhbwCH