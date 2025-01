🎥 Bientôt le plus bel écrin de Pro League ? Un club belge démarre la construction d'un complexe d'entraînement à couper le souffle

Le KRC Genk souhaite offrir √† ses joueurs la meilleure infrastructure possible et disposer √©galement d'un atout suppl√©mentaire pour continuer √† attirer de jeunes talents. C'est pourquoi les Limbourgeois ont entam√© la construction du nouveau Centre d'Entra√ģnement H. Essers.

Les travaux ont commencé hier en présence de Bryan Heynen et du maire Wim Dries : le complexe d'entraînement ultramoderne devrait être prêt fin 2026. Le centre disposera de trois terrains hybrides et chauffés, ainsi que d'une piscine de rééducation, d'une salle de fitness, d'un sauna infrarouge et de bains de glace.

Le plan pour le centre d'entraînement à Opglabbeek était sur la table depuis près de 15 ans et fait partie du plan directeur du club. "C'est à la fois un point de départ et un point d'arrivée", a déclaré le président Peter Croonen. "Nous avons travaillé dessus pendant plusieurs années et commençons maintenant avec la première étape".

Des infrastructures à la pointe

Le nouveau complexe réunira toutes les équipes du club, qu'il s'agisse de la section masculine, féminine, ou des équipes de jeunes : "De cette façon, nous voulons rassembler toutes nos activités sur un seul site, à l'ombre du terril de Waterschei. Un projet unique. Aucun autre club de notre pays ne peut se venter de cela".

Le centre d'entraînement comprendra un hall indoor de 1 400 mètres carrés, une piscine avec un fond ajustable, des vestiaires spacieux et une salle de conférence. Le responsable du football, Dimitri de Condé, a souligné l'importance de la nouvelle salle de fitness, qui représente une grande amélioration par rapport à l'espace actuel dépourvu de fenêtres situé sous le stade. "Nous aurons trois terrains hybrides chauffés. C'est vraiment nécessaire avec les vagues de froid hivernales", a déclaré HLN.

Si tout se déroule comme prévu, le Racing emménagera dans le nouveau complexe lors de la saison 2026-2027. Ce projet doit aider le club à rester à la pointe du football belge.