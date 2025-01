Le championnat lancé par...un tirage au sort ? La réforme qui pourrait tout changer dès la saison prochaine de Pro League

Le D1A est sur le point de subir un changement majeur avec une réforme basée sur le modèle européen, similaire à celui que nous connaissons avec la Ligue des Champions.

L'idée reçoit un soutien de plus en plus large des clubs et pourrait être introduite la saison prochaine, lorsque le nouveau contrat télévisuel avec DAZN entrera en vigueur, écrit De Standaard.

Le CEO de la Pro League, Lorin Parys, a expliqué le nouveau système mercredi aux onze plus petits clubs de la Jupiler Pro League et aux clubs de la Challenger Pro League, dans le but d'introduire la réforme à partir de la saison prochaine pour une période de cinq ans.

L'aspect le plus important de la réforme est que tous les clubs ne joueraient plus deux fois l'un contre l'autre. La saison commencerait par un tirage au sort plaçant les 16 équipes de première division dans quatre pots. Les équipes d'un même pot s'affronteraient et verraient disparaître un match à domicile et un match à l'extérieur contre deux équipes des trois autres pots, ce qui entraînerait la disparition de six journées lors de la phase régulière.

Une formule rassembleuse, à défaut d'être la plus juste

Les Playoffs 1 à six seraient conservés, ce qui donnerait une saison comportant 24 matchs de phase classique et 10 de Playoffs, soit autant qu'une compétition à 18 clubs sans Playoffs.

La réduction de moitié des points pour les Playoffs serait également supprimée, tout comme les Playdowns qui posaient problème à de nombreux clubs de milieu de classement. Il y aurait alors deux descendants directs, et le reste de la troupe en Playoffs 2.

La proposition semble le meilleur compromis pour atteindre la majorité des deux tiers des voix, nécessaire à la réforme, en satisfaisant les grands clubs demandant l'allègement du calendrier, mais aussi les clubs de bas de tableau opposés aux Playdowns ainsi que les partisans des Playoffs 1 à six.

Cette formule fera l'objet de discussions supplémentaires dans les prochaines semaines, avec des débats importants sur la forme des Europe Playoffs, la suppression des Playdowns et la répartition des droits télé.