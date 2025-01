Les Francs Borains s'offrent une victoire cruciale à l'extérieur !

Belle performance des Francs Borains, qui ont confirmé leur bonne forme et enfoncé un Lommel décidément en pleine déroute.

La remontée au classement des Francs Borains depuis l'arrivée de Karim Belhocine sur leur banc se poursuit. Ce mercredi (coup d'envoi à 19h), alors que tous les regards sont tournés vers la dernière journée de Ligue des Champions, les Hennuyers se rendaient au SK Lommel.

Rapidement, le RFB se retrouve mené : un but de Diego Rosa (8e) met Lommel aux commandes. Mais cette équipe limbourgeoise est décidément dans le dur : avant la mi-temps, Alessio Curci avait ramené les Francs Borains à égalité (39e).

Et en fin de match, c'est Mondy Prunier qui inscrira son 7e but de la saison et finira par offrir trois points précieux à son équipe (85e, 1-2) dans la perspective du maintien en Challenger Pro League. Les hommes de Belhocine reviennent tout bonnement à la hauteur de leur adversaire du soir.

Le SK Lommel est en effet en chute libre avec 5 défaites consécutives désormais, alors que le RFB n'a plus perdu en 6 matchs. Une remontée spectaculaire au classement pour les Francs Borains, qui ne devront bientôt plus regarder derrière eux.