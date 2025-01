🎥 Après Mangala, grosse inquiétude désormais pour Zeno Debast : lourde blessure pour le Diable Rouge ?

Le Sporting Portugal s'en est sorti par le chas de l'aiguille ce mercredi en Ligue des Champions face à Bologne. Et les Lisboètes ont peut-être perdu Zeno Debast pour un petit temps.

Le Sporting Lisbonne affrontait le FC Bologne, déjà éliminé, et devait éviter la défaite pour ne pas risquer de manquer le top 24. Et les Italiens ont joué le jeu, car le Sporting s'est retrouvé mené dès la 21e minute. Il a fallu un but à la 77e pour que les Lisboètes égalisent et remontent à la 23e place.

Zeno Debast était titulaire, dans ce rôle inhabituel mais devenu fréquent pour lui au milieu de terrain. Et s'il est sorti à la 50e minute, ce n'est pas parce qu'il disputait un mauvais match. Le Diable Rouge s'est en effet occasionné une blessure qui a l'air inquiétante.

Sur un contact malchanceux avec un joueur adverse, Debast s'est écroulé, et est sorti aidé par deux membres du staff du Sporting. Les images sont spectaculaires, le Belge se tordant de douleur.

Rui Borges rassure déjà

Heureusement, après la rencontre, en conférence de presse, l'entraîneur du Sporting Lisbonne a immédiatement rassuré concernant son joueur. "La blessure de Zeno Debast n'est pas trop grave", a-t-il déclaré face aux caméras de Mais Futebol.

On attendra bien sûr le verdict, mais apparemment, Debast en sera quitte pour une grosse frayeur et devrait être rétabli pour le prochain rassemblement international. Après la grave blessure d'Orel Mangala, dont la saison est finie, Rudi Garcia n'aurait pas eu besoin de ça pour sa première à la tête des Diables...