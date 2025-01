Officiel : l'Antwerp débauche un gardien de Pro League pour concurrencer Senne Lammens

L'Antwerp se cherchait un nouveau gardien depuis le départ de Jean Butez en Serie A. Le Great Old a été le dénicher du côté de Malines.

Le départ de Jean Butez a beau être planifié depuis des mois, il n'en laisse pas moins un vide au Bosuil. Malgré son transfert avorté l'été dernier, le portier français continuait de figurer sur la feuille de match. Contre Saint-Trond, ce sont ainsi Niels Devalckeneer (20 ans) et Lowie Piselé (15 ans) qui ont pris place sur le banc.

L'Antwerp se cherchait donc un nouveau gardien pour concurrencer Senne Lammens. Comme pressenti depuis plusieurs jours, il s'agira de Yannick Thoelen. Le club a officialisé son arrivée dans la soirée.

Yannick Thoelen (34) heeft op de Bosuil een contract getekend tot het einde van het seizoen 25-26, met optie op nog een extra jaar. ✍️



De doelman komt transfervrij over van KV Mechelen en stond voordien tussen de palen bij AA Gent en Lommel United. Yannick Thoelen brengt dus… pic.twitter.com/dAVYGXFFeU — Royal Antwerp FC (@official_rafc) January 30, 2025

Expérience et professionnalisme

Le portier malinois était le substitut d'Ortwin De Wolf depuis le début de la saison, comme il l'avait été pour Gaëtan Coucke avant le départ de ce dernier en Arabie Saoudite. Avant cela, il avait été la doublure de Lovre Kalinic à Gand, jouant également près de 140 matchs de D1B pour Lommel.

Malines n'a pas été difficile à convaincre : Thoelen a déjà 34 ans et il ne lui restait plus que six mois de contrat. D'autant plus que le KV avait déjà anticipé en attirant Nacho Miras, le gardien titulaire de Deinze avant la faillite du club.

Yannick Thoelen a signé un contrat d'un an et demi au Bosuil, avec une saison supplémentaire en option. La direction anversoise n'a pas dû débourser le moindre centime.