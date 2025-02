Ancien bourreau du Standard et prochain transfert à huit chiffres de l'Antwerp ? "La question n'est pas de savoir s'il partira pour un grand championnat, mais quand"

L'Antwerp a de l'or entre les mains avec Mahamadou Doumbia. Le jeune milieu de terrain s'est encore illustré contre le Club de Bruges.

Après avoir déjà marqué un but sur une frappe sensationnelle au Standard la saison passée, Mahamadou Doumbia a remis le couvert contre le Club de Bruges. Ses passements de jambes pour semer Hans Vanaken, la puissance pour ne laisser aucune chance à Simon Mignolet : tout y était.

Les Anversois ont recruté Doumbia il y a un an et demi pour un million d'euros. L'entraîneur belge Tom Saintfiet le suit avec attention pour la sélection malienne. Pour lui, l'Antwerp a réalisé une affaire en or.

Une progression fulgurante

"Mahamadou ne joue pas comme un jeune de 20 ans. Il a en lui cette maturité et cette confiance. Ses limites sont bien au-delà du championnat belge. La question n'est pas de savoir s'il partira pour un grand championnat, mais quand", déclare le sélectionneur pour Het Laatste Nieuws.

"Il améliore l'équipe. Il a une bonne maîtrise du ballon et est facile à joindre. Il ne se cache jamais et assume son rôle de leader. C'est éloquent pour son âge. Ce qui le rend vraiment bon ? Sa verticalité. Il ose jouer vers l'avant" poursuit Sainfiet.

L'été prochain, Mahamadou Doumbia entrera dans son avant-dernière année de contrat au Bosuil. L'Antwerp en tirera-t-il le gros lot à l'issue de sa première saison presque complète (seulement amoindrie par une blessure au dos) comme titulaire ?