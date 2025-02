🎥 Scène inédite en Turquie : l'équipe adverse quitte la pelouse suite à une simulation de Dries Mertens

Galatasaray recevait Adana Demirspor à l'occasion de la 23e journée de Super Lig. Une rencontre qui a été finalement suspendue en raison du boycott de l'équipe adverse. Les visiteurs ont en effet protesté contre une décision arbitrale : un penalty octroyé au Gala après une faute présumée commise sur l'ancien Diable Rouge Dries Mertens.

Álvaro Morata a transformé ce penalty et a donné l'avantage à son équipe après dix minutes de jeu. Vingt minutes plus tard, l'entraîneur d'Adana Demirspor a consulté ses joueurs, après quoi ils ont décidé de quitter le terrain.

Les joueurs du Galatasaray sont, eux, restés sur le terrain et en mouvement avec des exercices, le temps de connaitre l'issue de l'action de protestation de l'adversaire. Environ 25 minutes plus tard, le speaker du stade a annoncé que l'arbitre avait officiellement arrêté le match.

Le vice-président d'Adana Demirspor est venu brièvement parler à la presse : "Il ne s'agit pas d'une protestation contre Galatasaray, mais exclusivement contre la commission d'arbitrage. Le club fera une déclaration plus détaillée à ce sujet ultérieurement."

La Fédération turque de football prendra une décision finale sur la suite à donner à ce match dans les prochains jours. Mais les calendriers sont chargés, Galatasaray jouera notamment ce jeudi son match d'Europa League contre l'AZ.

The Turkish league is INSANITY.



Galatasaray are OPENLY corrupt. That's a thing. Scandals every week.



Mourinho said the league "smells bad".



Today, the opposing players just quit the match after this penalty got awarded.



It'll be collapse or revolution.pic.twitter.com/ojlQHYA4UP