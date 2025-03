"Mais les supporters pourront-ils encore l'accepter une autre année ?" : un ancien Diable Rouge critique le style de jeu du Standard

Le Standard de Liège continue de surprendre en luttant pour une place en Champions' Play-offs, mais Franky Van der Elst reste sceptique sur le niveau de jeu des Rouches.

L'ancien Diable Rouge n'est pas vraiment un grand fan de ce qui est proposé par les joueurs d'Ivan Leko : "Je ne peux pas dire que je sois satisfait de leur football. Cependant, il faut reconnaître que le coach fait du bon travail. Le Standard est devenu plus solide, ils encaissent peu de buts et il y a eu un véritable changement mental par rapport à l'année dernière."

Cela dit, Van der Elst reste réservé sur leurs performances. "On ne peut pas les comparer au Standard des meilleures années, mais pour moi, ils font toujours partie des trois grands, avec Anderlecht et le Club de Bruges", souligne-t-il au micro du Nieuwsblad. "Et quand vous voyez comment ils jouent contre Dender et Westerlo... C'est juste trop peu sur le plan du jeu. En termes de qualité, ils ne devraient pas vraiment être dans les Play-offs Champions."

Le public a accepté ce style de jeu car il y a des résultats

Le fait que le Standard continue de bien se classer, selon Van der Elst, influence fortement la perception du jeu par les fans : "Le public a accepté ce style de jeu car il y a des résultats. Mais les supporters pourront-ils encore l'accepter une autre année si les performances ne suivent pas ?"

Malgré tout, le consultant estime que le Standard dispose d'un noyau loin d'être faible : "Avant la saison, il y a eu beaucoup de critiques sur la qualité des joueurs, mais avec du recul, c'était peut-être un peu exagéré. Zeqiri, Ayensa et maintenant Lazare apportent quelque chose en plus. C'est pourquoi j'attendais un peu plus en réalité."

Van der Elst reste convaincu que Leko peut apporter un meilleur football : "Il l'a prouvé à Bruges. Il y a plus dans cette équipe que ce que nous voyons actuellement."

Est-ce que l'entraîneur croate aurait aimé jouer dans cet effectif ? "Non, je ne pense pas", rit Van der Elst. "Il était un beau joueur de football, pas un dur à cuire. Il aurait fallu que quelqu'un fasse le sale boulot à sa place, sinon il n'aurait pas été à l'aise."