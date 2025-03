"Mentalement, Genk est plus fort que l'Union de l'année dernière" : l'analyse tranchée d'un ancien Diable Rouge

Le KRC Genk a remporté samedi soir un match important contre l'Union à domicile sur un score de 2-1. Grâce à cette victoire, les Limbourgeois abordent les Champions' Play-Offs avec confiance et infligent un sérieux revers à un concurrent potentiel pour le titre.

Le spectacle n'a pas été à la hauteur des attentes. En première mi-temps, les occasions ont été rares. Finalement, ce sont les attaquants limbourgeois, Tolu et Oh, qui ont donné une double avance à Genk. El Hadj a bien réussi à marquer, mais ce but est arrivé trop tard pour espérer renverser la situation.

Thomas Chatelle, consultant pour HBVL, a vu de bonnes choses du côté du KRC Genk : "Ce n'était pas un match génial à regarder, mais Genk a livré une performance mature et solide. Ils ont prouvé qu'ils étaient prêts pour les playoffs."

"Pour l'Union, c'est en fait le contraire", poursuit-il. "Pour eux, c'est un sérieux coup mental. Ces dernières semaines, ils étaient de plus en plus considérés comme un troisième prétendant au titre, mais après ce match, ils réaliseront qu'il ne sera pas simple de rattraper Genk."

Contrairement à l'Union de la saison dernière, ce Genk n'est pas une proie facile

En raison de leur avance confortable, ce Genk est parfois comparé à l'Union de la saison dernière, qui a finalement laissé échapper le titre, notamment à cause d'un fantastique Club de Bruges. Chatelle établit également un parallèle entre les deux.

"Contrairement à l'Union de la saison dernière, ce Genk n'est pas une proie facile pour les poursuivants. Selon moi, mentalement, ils sont plus forts que l'Union de l'année dernière", déclare Chatelle.

Un effectif équilibré

"Et cela est principalement grâce à Thorsten Fink", ajoute l'ancien footballeur. "Il continue à garder la tête froide. Ce match était un test important à cet égard, un test qu'ils ont brillamment réussi."

Chatelle n'a pas seulement vu de bonnes choses dans le onze de base de Genk ; il estime également que le banc a été une fois de plus d'une valeur inestimable pour les Limbourgeois. "Ce sont encore une fois les remplaçants qui ont fait la différence. Pour la énième fois cette saison."

"Ce banc peut également devenir une arme redoutable en playoffs. Il y a à peine de différence de qualité avec les titulaires. Cela montre à quel point cet effectif est bien équilibré," conclut-il.