"Il n'était vraiment pas au niveau, mais aujourd'hui..." : deux anciens footballeurs s'enflamment concernant Tolu Arokodare

Tolu Arokodare s'impose ces derniers temps, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Les consultants Franky Van der Elst et Johan Boskamp louent ses performances !

Van der Elst est impressioné par la présence physique et l’instinct de buteur d’Arokodare. "Tolu en pointe. Il surpasse littéralement les autres de la tête et des épaules", déclare-t-il dans HBvL. "Ses dix-huit buts sont autant que Jutgla et Nilsson réunis. Il est le pilier de l'équipe."

"Un joueur vers qui tu peux lancer un long ballon les yeux fermés, il fera quelque chose de bon neuf fois sur dix." Van der Elst est convaincu que Genk a fait un travail exceptionnel avec l'attaquant, surtout si l’on compare Arokodare cette saison à celui de l’année dernière.

Johan Boskamp partage un avis similaire sur l’évolution de l’attaquant. "Quand je l’ai vu jouer pour la première fois, j’ai pensé 'Jésus, qu’est-ce qu’ils ont recruté ?!'. Il n’était vraiment pas au niveau, mais aujourd’hui, ce gars a fait un énorme progrès", explique Boskamp.

"Il est un exemple de comment un joueur peut progresser et s’améliorer." Boskamp est aussi impressionné par le caractère d’Arokodare, ce qui le rend encore plus attachant : "Cela ressort dans ses interviews, il est vraiment un type formidable. En tant qu’entraîneur, je privilégie toujours la qualité à la sympathie, mais son caractère joyeux ajoute un atout en plus à Tolu."

Des progrès visibles

Les progrès d’Arokodare sont visibles sur le terrain. Il a nettement amélioré sa technique et son efficacité devant le but. "Si on compare l’Arokodare de cette saison à celui de l’année dernière, on voit que Genk a réalisé un travail phénoménal avec lui", conclut Van der Elst.

Boskamp met aussi en lumière l’immense évolution d’Arokodare. "La première impression était qu’il ne serait pas à la hauteur, mais la manière dont il s’est adapté est impressionnante", ajoute-t-il.