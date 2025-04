Officiel : le successeur de Tim Matthys est connu à Malines, qui rapatrie une illustre figure

Le KV Malines se chcerchait un nouveau directeur technique depuis le départ de Tim Matthys. Le club s'est tourné vers Tom Caluwé.

Sur le terrain, Malines reprend des couleurs dans les Europe Playoffs mais restait dans le flou pour la saison prochaine. Le club a entamé la dernière ligne droite de la saison avec Fred Vanderbiest comme entraîneur intérimaire et sans directeur technique attitré.

Le départ soudain de Tim Matthys est encore dans toutes les têtes derrière les Casernes : le Gantois était à la barre depuis décembre 2022 et a été poussé vers la sortie sans ménagement.

Le KV a annoncé aujourd'hui son successeur : il s'agit de Tom Caluwé, qui n'est autre que celui qui opérait en tant que directeur sportif avant l'arrivée de Matthys. Il est aujourd'hui actif à Willem II et honorera ses nouvelles fonction à partir du mois de mai.

De retour à la maison

Caluwé connait le club comme sa poche : en tant que joueur, il y a été formé et y a lancé sa carrière professionnelle. Après avoir raccroché les crampons, le natif de Rumst a commencé comme entraîneur adjoint, épaulant Aleksandar Jankovic et Yannick Ferrera pour ensuite devenir l'un des décideurs du club.

"Tom déterminera la politique globale pour la première équipe, nos U23 et le département des jeunes. Nous allons nous concentrer encore plus sur l’accompagnement individuel des joueurs pour les rendre plus forts médicalement, physiquement, techniquement et mentalement. La coopération entre tous les départements du club est essentielle. Il sera également le lien avec les activités sportives de notre club partenaire Helmond Sport", écrit Malines.