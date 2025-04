Reste-t-il une chance de titre ? Thorsten Fink a pris une grande décision après la défaite de Genk contre l'Antwerp

Genk a explosé en plein vol. Les Limbourgeois n'ont gagné aucun de leurs quatre derniers matchs en Champions Play-offs et semblent presque déjà avoir perdus le titre. Thorsten Fink est intervenu, cette semaine, pour libérer les esprits.

Rien ne va plus pour le Racing Genk. Les Limbourgeois ont été battus par l'Antwerp, dimanche dernier, et n'ont gagné aucun de leurs quatre derniers matchs. Genk a subi sa deuxième défaite de la saison à la Cegeka Arena, et la deuxième consécutive.

Après la rencontre, Thorsten Fink n'a pas vraiment cherché à relativiser la situation. Assez abattu, l'entraîneur principal laissait entendre que le titre venait de s'envoler définitivement pour les Limbourgeois.

Il ne semble cependant pas avoir complètement abandonné. L'entraîneur allemand a proposé, cette semaine, une ultime solution à ses joueurs pour essayer d'inverser la tendance.

Il a en effet, ce qu'il ne fait pas habituellement, octroyé un deuxième jour de congé au groupe pour relâcher la pression. Genk ne s'entraînera donc qu'à partir de ce mercredi pour préparer la fin des Champions Play-offs.

Une initiative prise dans le but de laisser les joueurs se vider la tête et revenir revanchards. Genk ira à l'Union, samedi soir, et pourrait revenir à égalité avec les Unionistes et donc relancer totalement la course au titre en cas de victoire.