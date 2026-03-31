🎥 Luis Díaz n'a qu'à prendre note : Vincent Kompany montre encore pourquoi il est tant apprécié au Bayern

Vincent Kompany participe fréquemment aux exercices qu'il met en place à l'entraînement du Bayern Munich. Et en matière de frappe de loin, l'ancien Diable Rouge a quelques bons conseils à donner.

De quatorze jours, Vincent Kompany (39 ans) est plus jeune que son gardien, Manuel Neuer (40 ans). L'entraîneur du Bayern Munich comprend donc parfaitement ses joueurs et sait ce qui se passe dans le vestiaire.

C'était déjà le cas au Sporting d'Anderlecht, où il s'était attaché à tout connaître dans les moindres détails. En outre, il continue de montrer quotidiennement pourquoi il a été un défenseur de classe mondiale pendant tant d'années.

"Vince the Prince" n'a rien perdu de sa technique, comparable à celle de bon nombre de joueurs de son noyau. Son jeu au pied est toujours aussi précis, comme l'a montré la vidéo postée par le Bayern Munich, où on le voit participer à un exercice de "deux touches".

Techniquement, Vincent Kompany n'a rien perdu

Il s'est notamment mesuré à Nicolas Jackson, Serge Gnabry et Luis Díaz, et a brièvement montré à ce dernier comment s'y prendre pour réussir son premier contrôle, avant d'enchaîner avec une frappe.



Et dès que Vincent Kompany fait l'étalage de sa technique de tir, on se rappelle naturellement ce match légendaire contre Leicester, où il avait offert le titre à Manchester City d'une frappe de 25 mètres, alors que tout le monde lui criait : "No Vinnie, don't shoot." Si l'un des attaquants du Bayern réussit la même frappe en finale de la Ligue des Champions, il saura qui il devra remercier.