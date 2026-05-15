Il n'y a pas qu'en Belgique : le capitaine des Espoirs français choisit le Maroc

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Il n'y a pas qu'en Belgique : le capitaine des Espoirs français choisit le Maroc
Photo: © photonews

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C'est une décision qui fait parler en France. L'un des plus grands talents du pays, Ayyoub Bouaddi, capitaine des Bleuets, a choisi de ne pas représenter l'Equipe de France mais le Maroc.

Le Maroc continue à convaincre de plus en plus de binationaux à opter pour les Lions de l'Atlas plutôt que pour leur pays de naissance. En Belgique, on l'a vécu ces dernières années avec les choix, au moment de la Coupe du Monde 2022, d'Anass Zaroury et Bilal El Khannouss de représenter le Maroc ; depuis, des garçons comme Chemsdine Talbi et plus récemment Rayane Bounida ont pris la même décision.

Mais l'Union Belge n'est pas la seule à voir des talents d'origine marocaine faire ce choix. Les Pays-Bas ont déjà perdu plusieurs joueurs, et c'est désormais la France qui a appris officiellement ce vendredi qu'un de ses plus grands talents représenterait le Maroc plutôt que les Bleus.

Ayyoub Bouaddi (18 ans), jeune milieu de terrain du LOSC où il est titulaire et qui est déjà cité dans les plus grands clubs européens, a en effet décidé de quitter le giron français pour devenir international marocain. C'est ce que relate le quotidien L'Equipe.

Le Maroc frappe fort 

Bouaddi ne fait pas partie des 26 Bleus appelés par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026. Cela aurait pu accélérer le processus de son choix, qui pourrait être bientôt rendu officiel - peut-être au moment de dévoiler les 26 Lions de l'Atlas qui iront à la Coupe du Monde. 


Pour le Maroc, c'est un énorme coup, car on ne parle pas ici d'un joueur qui aurait opté pour le pays de ses parents par "dépit" faute de pouvoir vraiment croire à une sélection avec la France. Ayyoub Bouaddi est capitaine des Espoirs français, évalué à 50 millions d'euros sur Transfermarkt et vu comme l'un des joueurs les plus prometteurs de Ligue 1. Comme quoi l'Union Belge n'est pas la seule à devoir s'avouer battue...

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