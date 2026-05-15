Il y aura un... 27e Diable Rouge aux USA pour les entraînements

Rudi Garcia a repris trois gardiens de but pour la Coupe du Monde 2026, et surpris en écartant Matz Sels en faveur de Mike Penders. Mais un quatrième gardien fera le déplacement aux USA.

C'est l'une des surprises de la sélection de Rudi Garcia : Matz Sels, qui a disputé 3 matchs durant les qualifications et était encore titulaire face au Mexique lors de la dernière trêve internationale, est absent. Mike Penders le supplée dans le rôle de 3e gardien des Diables Rouges.

Pourtant, un quatrième gardien de but accompagnera bien le groupe à Seattle... et il ne s'agit pas de Sels. En effet, Rudi Garcia a dévoilé que Maarten Vandevoordt, le gardien de but du RB Leipzig, s'envolerait lui aussi pour les USA, afin de faire le nombre à l'entraînement.

"Un quatrième gardien nous accompagnera aux USA pour amener de la qualité à l'entraînement et permettre de faire le nombre. Nos attaquants ont besoin de ça. Mais personne d'autre que Maarten Vandevoordt ne viendra au tournoi sans faire partie de la sélection", précise Garcia. Pas de scénario comme en 2018, quand Laurent Ciman avait fait le déplacement en tant que 24e homme et joker médical.

Matz Sels prendra-t-il sa retraite internationale ?

Le fait que ce soit Vandevoordt, et non pas Sels, qui accompagne le groupe aux USA (et s'apprête donc à vivre, en quelque sorte, une Coupe du Monde "officieuse", la seule différence avec un Penders étant qu'il ne pourra pas être mis sur une feuille de match), peut surprendre.

Mais Rudi Garcia a insisté durant sa conférence de presse sur la nécessité d'avoir de jeunes gardiens à l'entraînement afin de pouvoir y aller "à fond" avec les attaquants. Peut-être inviter Matz Sels dans ce rôle aurait-il aussi été vu comme un peu irrespectueux. Toujours est-il que la déception du gardien de Nottingham Forest doit être énorme.





À 34 ans et au vu de la concurrence, il paraît plausible que Matz Sels fasse le choix de prendre sa retraite internationale : il sera difficile pour Rudi Garcia de ne plus reprendre Lammens et Penders après le tournoi, et Maarten Vandevoordt va avoir l'avantage de vivre avec le groupe pendant un mois.