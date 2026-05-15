Zeno Debast est repris mais très incertain : voici pourquoi, et ce que Rudi Garcia a prévu

Zeno Debast aurait pu ne pas faire partie de la sélection de Rudi Garcia. Il est bel et bien repris, mais les défenseurs centraux de la présélection ont intérêt à se tenir prêts...

Certains pensaient que Zeno Debast allait être laissé à quai. Le défenseur central du Sporting Portugal s'est en effet occasionné une vilaine blessure au fémur à l'entraînement, et le diagnostic médical n'incite pas à l'optimisme. Il est fort possible que Debast ne puisse pas rejouer avant le mois de juillet.

Mais le Diable Rouge a de la chance dans son malheur : cette Coupe du Monde est spéciale. Pour la première fois, il y aura en effet un match de plus. Ce tournoi "allongé" laisse à Rudi Garcia et à son staff l'espoir que Zeno Debast pourra revenir à temps.

Zeno Debast est repris, mais...

"On sait que Zeno est blessé, mais on sait aussi que c'est une Coupe du Monde différente. Quand vous sortez des poules, vous arrivez en 16e, pas en 8e. Ce genre de blessure va évoluer. Il y aura des points de passage d'ici la liste finale fin mai", rappelle Garcia, qui précise cependant que les sélections ont jusqu'à la veille de leur premier match pour faire un changement dans leur sélection si nécessaire.

Dans ce contexte, la préliste de 55 joueurs avait une importance énorme, révèle le sélectionneur : "C'est dans cette préliste que nous serons obligés d'aller chercher un joueur en cas de pépin", déclare Garcia. "Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire du football de joueurs qui sont arrivés dans le groupe en dernière minute. Chacun doit se tenir prêt. En ce qui concerne Zeno, je suis confiant. Je ne donnerai pas de délai mais si nous l'avons pris, c'est que nous croyons qu'il sera prêt".





La chance de Wout Faes... ou d'un milieu de terrain ?

Les défenseurs centraux repris parmi la présélection de 55 doivent donc rester aux aguets jusqu'au départ pour les USA, voire même, à en croire Garcia, jusqu'à plus tard encore. Mais qui sont les candidats suppléants ? Probablement Matte Smets ou Wout Faes. Mais une option très plausible est qu'en cas de forfait définitif de Zeno Debast, Witsel soit considéré par Garcia comme un défenseur central de fortune.

Dès lors, c'est un milieu de terrain qu'il faudrait rappeler : Nathan De Cat, Romeo Lavia, Mandela Keita ou encore Charles Vanhoutte ou Albert Sambi Lokonga pourraient en profiter, avec avantage à De Cat pour sa présence dans le groupe de mars dernier. "Il y a près de 30 réservistes et tous doivent se tenir prêts. Je n'ai pas dit à l'un ou l'autre qu'il serait mon option en cas de forfait", affirme enfin Rudi Garcia à ce sujet...