Zeno Debast est repris mais très incertain : voici pourquoi, et ce que Rudi Garcia a prévu

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Zeno Debast est repris mais très incertain : voici pourquoi, et ce que Rudi Garcia a prévu

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Zeno Debast aurait pu ne pas faire partie de la sélection de Rudi Garcia. Il est bel et bien repris, mais les défenseurs centraux de la présélection ont intérêt à se tenir prêts...

Certains pensaient que Zeno Debast allait être laissé à quai. Le défenseur central du Sporting Portugal s'est en effet occasionné une vilaine blessure au fémur à l'entraînement, et le diagnostic médical n'incite pas à l'optimisme. Il est fort possible que Debast ne puisse pas rejouer avant le mois de juillet.

Mais le Diable Rouge a de la chance dans son malheur : cette Coupe du Monde est spéciale. Pour la première fois, il y aura en effet un match de plus. Ce tournoi "allongé" laisse à Rudi Garcia et à son staff l'espoir que Zeno Debast pourra revenir à temps.

Zeno Debast est repris, mais...

"On sait que Zeno est blessé, mais on sait aussi que c'est une Coupe du Monde différente. Quand vous sortez des poules, vous arrivez en 16e, pas en 8e. Ce genre de blessure va évoluer. Il y aura des points de passage d'ici la liste finale fin mai", rappelle Garcia, qui précise cependant que les sélections ont jusqu'à la veille de leur premier match pour faire un changement dans leur sélection si nécessaire.

Dans ce contexte, la préliste de 55 joueurs avait une importance énorme, révèle le sélectionneur : "C'est dans cette préliste que nous serons obligés d'aller chercher un joueur en cas de pépin", déclare Garcia. "Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire du football de joueurs qui sont arrivés dans le groupe en dernière minute. Chacun doit se tenir prêt. En ce qui concerne Zeno, je suis confiant. Je ne donnerai pas de délai mais si nous l'avons pris, c'est que nous croyons qu'il sera prêt". 

La chance de Wout Faes... ou d'un milieu de terrain ? 

Les défenseurs centraux repris parmi la présélection de 55 doivent donc rester aux aguets jusqu'au départ pour les USA, voire même, à en croire Garcia, jusqu'à plus tard encore. Mais qui sont les candidats suppléants ? Probablement Matte Smets ou Wout Faes. Mais une option très plausible est qu'en cas de forfait définitif de Zeno Debast, Witsel soit considéré par Garcia comme un défenseur central de fortune.

Dès lors, c'est un milieu de terrain qu'il faudrait rappeler : Nathan De Cat, Romeo Lavia, Mandela Keita ou encore Charles Vanhoutte ou Albert Sambi Lokonga pourraient en profiter, avec avantage à De Cat pour sa présence dans le groupe de mars dernier. "Il y a près de 30 réservistes et tous doivent se tenir prêts. Je n'ai pas dit à l'un ou l'autre qu'il serait mon option en cas de forfait", affirme enfin Rudi Garcia à ce sujet...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Sporting Portugal - Gil Vicente en live sur Walfoot.be à partir de 21:30 (16/05).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Primeira Liga
Primeira Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Sporting Portugal
Gil Vicente
Zeno Debast

Plus de news

La sanction tombe : saison terminée pour Mihajlo Cvetkovic ?

La sanction tombe : saison terminée pour Mihajlo Cvetkovic ?

16:20
Le grand déçu de la sélection : Garcia explique l'absence de Mika Godts

Le grand déçu de la sélection : Garcia explique l'absence de Mika Godts

16:00
Le RSC Anderlecht réagit après les incidents durant la finale et veut identifier les responsables

Le RSC Anderlecht réagit après les incidents durant la finale et veut identifier les responsables

15:20
Il y aura un... 27e Diable Rouge aux USA pour les entraînements

Il y aura un... 27e Diable Rouge aux USA pour les entraînements

14:34
"Il est guéri, mais..." : Rudi Garcia dit tout sur la situation de Romelu Lukaku et le plan du staff pour lui

"Il est guéri, mais..." : Rudi Garcia dit tout sur la situation de Romelu Lukaku et le plan du staff pour lui

14:06
1
Il n'y a pas qu'en Belgique : le capitaine des Espoirs français choisit le Maroc

Il n'y a pas qu'en Belgique : le capitaine des Espoirs français choisit le Maroc

13:45
Un grand absent : voici les 26 Diables Rouges qui iront à la Coupe du Monde 2026

Un grand absent : voici les 26 Diables Rouges qui iront à la Coupe du Monde 2026

13:30
3
Officiel : dix joueurs passés par la Pro League réunis dans une même sélection, avec une bonne nouvelle à la clé pour Anderlecht

Officiel : dix joueurs passés par la Pro League réunis dans une même sélection, avec une bonne nouvelle à la clé pour Anderlecht

13:00
C'était attendu : nouvel accord de diffusion de la Pro League avec DAZN

C'était attendu : nouvel accord de diffusion de la Pro League avec DAZN

12:30
L'un des seuls Anderlechtois à sauver se raccroche au dernier objectif : "C'est encore possible" Analyse

L'un des seuls Anderlechtois à sauver se raccroche au dernier objectif : "C'est encore possible"

12:00
1
Clap de fin : un ancien du Standard et du RFC Liège a joué le dernier match de sa carrière en D1 Amateurs

Clap de fin : un ancien du Standard et du RFC Liège a joué le dernier match de sa carrière en D1 Amateurs

11:30
C'est signé ! Ruud Vormer va connaître sa première expérience comme entraîneur principal

C'est signé ! Ruud Vormer va connaître sa première expérience comme entraîneur principal

11:00
"Ce n'était peut-être pas leur plan, mais..." : Christian Burgess répond à la frustration anderlechtoise

"Ce n'était peut-être pas leur plan, mais..." : Christian Burgess répond à la frustration anderlechtoise

10:30
La direction n'en restera pas là : Adriano Bertaccini va devoir s'expliquer

La direction n'en restera pas là : Adriano Bertaccini va devoir s'expliquer

10:00
5
17 buts et 14 passes décisives... mais pas assez pour disputer le Mondial avec les Diables Rouges ?

17 buts et 14 passes décisives... mais pas assez pour disputer le Mondial avec les Diables Rouges ?

09:30
Jamais appelé par Garcia, il y croit encore : "Si j'ai beaucoup de notifications après l'entraînement..."

Jamais appelé par Garcia, il y croit encore : "Si j'ai beaucoup de notifications après l'entraînement..."

09:00
Officiel : la FIFA donne aux Diables Rouges le feu vert tant attendu par Rudi Garcia

Officiel : la FIFA donne aux Diables Rouges le feu vert tant attendu par Rudi Garcia

08:30
Surprise au Heysel : la cinquième arbitre de la finale...était une ancienne joueuse d'Anderlecht

Surprise au Heysel : la cinquième arbitre de la finale...était une ancienne joueuse d'Anderlecht

08:00
📷 La place Van Meenen s'en souviendra : les images des célébrations de l'Union avec ses supporters

📷 La place Van Meenen s'en souviendra : les images des célébrations de l'Union avec ses supporters

07:30
1
Anderlecht sur une poudrière qui peut exploser à tout moment : un dimanche sous haute tension en perspective Analyse

Anderlecht sur une poudrière qui peut exploser à tout moment : un dimanche sous haute tension en perspective

07:00
1
Une bonne nouvelle pour les Diables Rouges ? Romelu Lukaku envoie un signal positif avant le Mondial

Une bonne nouvelle pour les Diables Rouges ? Romelu Lukaku envoie un signal positif avant le Mondial

06:30
📷 L'Équipe de France a dévoilé sa liste : Didier Deschamps a fait des choix forts

📷 L'Équipe de France a dévoilé sa liste : Didier Deschamps a fait des choix forts

23:00
"C'est une véritable honte" : la Ville de Bruxelles furieuse après les dégradations au Stade Roi Baudouin

"C'est une véritable honte" : la Ville de Bruxelles furieuse après les dégradations au Stade Roi Baudouin

22:30
1
"Cup Figthers" : la faute d'orthographe qui ridiculise les supporters d'Anderlecht

"Cup Figthers" : la faute d'orthographe qui ridiculise les supporters d'Anderlecht

22:00
2
Un désastre signé Taravel : le coach d'Anderlecht est passé à côté de sa finale

Un désastre signé Taravel : le coach d'Anderlecht est passé à côté de sa finale

21:20
Saint-Trond est aux anges : le club limbourgeois reçoit un coup de pouce de l'Union pour l'Europe

Saint-Trond est aux anges : le club limbourgeois reçoit un coup de pouce de l'Union pour l'Europe

21:40
Hubert a réussi ce qu'Anderlecht ne l'a pas laissé faire : "La différence entre les deux clubs ? Peut-être ça" Réaction

Hubert a réussi ce qu'Anderlecht ne l'a pas laissé faire : "La différence entre les deux clubs ? Peut-être ça"

21:00
"Bruges, ce sera aussi une finale" : l'Union Saint-Gilloise ne veut pas s'arrêter après son sacre

"Bruges, ce sera aussi une finale" : l'Union Saint-Gilloise ne veut pas s'arrêter après son sacre

20:40
Le Stade Roi Baudouin en a fait les frais : la finale entre l'Union et Anderlecht a été très tendue

Le Stade Roi Baudouin en a fait les frais : la finale entre l'Union et Anderlecht a été très tendue

20:20
"Ça fait très mal pour les supporters" : Romelu Lukaku touché par la défaite d'Anderlecht

"Ça fait très mal pour les supporters" : Romelu Lukaku touché par la défaite d'Anderlecht

20:00
"Ils ne jouent pas pour eux-mêmes mais pour le club" : Taravel répond aux critiques de Bertaccini Réaction

"Ils ne jouent pas pour eux-mêmes mais pour le club" : Taravel répond aux critiques de Bertaccini

19:30
1
Adriano Bertaccini, très déçu, charge Jérémy Taravel: "Nous ne l'avons su qu'une heure avant le match"

Adriano Bertaccini, très déçu, charge Jérémy Taravel: "Nous ne l'avons su qu'une heure avant le match"

19:00
1
Un énorme problème menace la Coupe du monde 2026

Un énorme problème menace la Coupe du monde 2026

19:20
Cvetkovic a failli sauver des Mauves combattifs mais insuffisants : les cotes du RSCA en finale

Cvetkovic a failli sauver des Mauves combattifs mais insuffisants : les cotes du RSCA en finale

18:40
3
Burgess contrarié, Rodriguez et Fuseini font la différence : les notes de l'Union contre Anderlecht Analyse

Burgess contrarié, Rodriguez et Fuseini font la différence : les notes de l'Union contre Anderlecht

18:35
La présence de Romelu Lukaku en finale de Coupe de Belgique ne passe pas inaperçue

La présence de Romelu Lukaku en finale de Coupe de Belgique ne passe pas inaperçue

18:20

Plus de news

Les plus populaires

Primeira Liga

 Journée 34
Moreirense Moreirense 16/05 Vilafranquense Vilafranquense
FC Porto FC Porto 16/05 CD Santa Clara CD Santa Clara
Nacional Nacional 16/05 Vitória Guimarães Vitória Guimarães
Arouca Arouca 16/05 CD Tondela CD Tondela
Braga Braga 16/05 Estrela Amadora Estrela Amadora
Casa Pia AC Casa Pia AC 16/05 Rio Ave Rio Ave
FC Famalicao FC Famalicao 16/05 Alverca Alverca
Sporting Portugal Sporting Portugal 16/05 Gil Vicente Gil Vicente
Estoril Estoril 16/05 SL Benfica SL Benfica
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved