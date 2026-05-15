Clap de fin : un ancien du Standard et du RFC Liège a joué le dernier match de sa carrière en D1 Amateurs

A 30 ans, Benjamin Van Den Ackerveken raccroche les crampons. Le défenseur central de Stockay aura disputé pas moins de 186 matchs en D1 Amateurs, goûtant aussi à la D1B.

Le week-end dernier, Benjamin Van Den Ackerveken a bel et bien disputé le dernier match de sa carrière avec Stockay. Le Sérésien de 30 ans passe à autre chose, laissant derrière lui beaucoup de sourires et de bons moments, notamment au RFC Liège.

Après avoir frappé ses premiers ballons du côté d'Amay, Van Den Ackerveken rejoint le centre de formation du Standard, où il gravit les échelons jusqu'en U21. Nous sommes en janvier 2015. Face à la concurrence qui règne à son poste en équipe première (les Rouches disposaient de Jelle Van Damme, Alexander Scholz, Milos Kosanovic, Jorge Texeira, Dino Arslanagic et Samy Mmae en défense centrale), la direction décide de l'envoyer en prêt.

Van Den Ackerveken file ainsi s'aguerrir à Geel, alors en Challenger Pro League. Il s'y impose comme titulaire, marquant notamment contre Tubize. Il ne parvient toutefois pas à éviter la descente du club, qui s'arrange pour le transférer définitivement du Standard l'été suivant.

Une figure bien connue du football liégeois

Après deux saisons dans ce que l'on appelle alors la Nationale 1, il rejoint le RFC Liège, nouveau venu du troisième échelon belge en 2018. Il restera six ans à Rocourt, disputant plus de 100 matchs pour les Sang et Marine, les aidant même à retrouver le football professionnel.







L'ancien espoir du Standard n'a toutefois que très peu joué lors de la première saison liégeoise en D1B, il est ainsi allé rechercher du temps de jeu en D1 ACFF, du côté de Rochefort. L'été dernier marquait le dernier transfert de sa carrière pour une ultime pige à Stockay.

Benjamin Van Den Ackerveken y a donc raccroché donc les crampons à 30 ans. En plus d'avoir été formé au Standard, l'ancien défenseur aura été international belge jusqu'en U18, en compagnie de garçons comme Pieter Gerkens, Timothy Castagne, François Marquet ou encore Gaëtan Hendrickx.