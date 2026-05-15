"Il est guéri, mais..." : Rudi Garcia dit tout sur la situation de Romelu Lukaku et le plan du staff pour lui

Florent Malice
Florent Malice depuis Tubize
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"Il est guéri, mais..." : Rudi Garcia dit tout sur la situation de Romelu Lukaku et le plan du staff pour lui
Photo: © photonews

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Cela n'aura surpris personne : Romelu Lukaku est bien dans la sélection de Rudi Garcia pour la Coupe du Monde 2026. Mais quand sera-t-il prêt ?

Personne n'en doutait même une seconde. Romelu Lukaku fait bien partie des attaquants repris par Rudi Garcia parmi les 26 Diables Rouges qui s'envoleront vers Seattle en juin prochain. Mais le meilleur buteur de l'histoire de la sélection n'est pas près de (ni prêt à) débuter un match.

Rudi Garcia s'est longuement expliqué sur la situation de Lukaku à l'heure actuelle. "Romelu est guéri, c'était la priorité. Mais Romelu est hors-forme", reconnaît d'emblée le sélectionneur. "Le challenger sera de le remettre en forme. Je ne suis vraiment pas sûr qu'il soit à 100% au début de cette Coupe du Monde". 

Le buteur du Napoli, qui ne devrait plus reporter le maillot des Partenopei, est déjà en Belgique. "L'objectif est qu'il puisse aider l'équipe belge. On espère qu'il pourra monter au jeu et être de mieux en mieux au fil de cette Coupe du Monde", continue Garcia. "Romelu est à Tubize, il s'entraîne avec nos préparateurs physiques et notre cellule médicale pour récupérer au mieux". 

Malgré cette situation regrettable, il n'a jamais été question de ne pas reprendre Lukaku. "C'est l'avant-centre de notre sélection, le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique et un joueur important en termes de leadership. On ne pouvait pas faire sans Romelu Lukaku, et je suis heureux qu'on puisse le prendre avec nous", affirme Rudi Garcia, qui n'est pas inquiet. 

Lire aussi… Une bonne nouvelle pour les Diables Rouges ? Romelu Lukaku envoie un signal positif avant le Mondial

Romelu Lukaku "part de loin" avant la Coupe du Monde 

"Nous avons d'autres choix et c'était important. Je ne vous présente plus Charles De Ketelaere qui a disputé la majeure partie de la campagne dans ce rôle. Matias Fernandez Pardo est là pour cette raison, il a un profil très différent de Charles et on en aura besoin, c'est un dévoreur d'espaces", ajoute le sélectionneur. "Je vous rappelle que Romelu n'a joué que 25% de ces éliminatoires et que ça ne nous a pas empêchés d'en être la deuxième meilleure attaque". 

Garcia sait cependant que le travail sera de longue haleine pour compenser la saison quasi-blanche de Lukaku - un peu plus d'une heure de temps de jeu avec Naples. "On s'est déplacés à Naples pour l'aider à s'entraîner individuellement. Il aurait aimé réintégrer le groupe, mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. Maintenant, nous avons du temps pour le ramener à son meilleur niveau". Jouera-t-il lors des matchs amicaux ? "Laissez-nous déjà le voir à l'entraînement, qu'il se remette à jouer avec ses équipiers", temporise le sélectionneur.

"On part de loin avec Lukaku, c'est vrai. Mais il n'y en a qu'un sur la planète dans son style. Nousn 'avons personne d'autre pour égaler ses performances. L'objectif est qu'il puisse aider l'équipe mais il faudrait être devin pour savoir où nous en serons avec lui au début du tournoi", estime Rudi Garcia, qui voit cependant un Romelu très motivé avant ce qui sera certainement sa dernière Coupe du Monde.

"On a un Lukaku peut-être motivé comme jamais. Peu importe ce qui s'est passé à Naples, il faut juste faire un constat et établir un plan de travail pour qu'il revienne à son niveau, il n'y a que ça qui compte. Mais ça progresse bien. Un joueur motivé comme il l'est, ça peut accélérer le processus", conclut Garcia avec optimisme.

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