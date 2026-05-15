Jamais appelé par Garcia, il y croit encore : "Si j'ai beaucoup de notifications après l'entraînement..."

Scott Crabbé, journaliste football
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Jamais appelé par Garcia, il y croit encore : "Si j'ai beaucoup de notifications après l'entraînement..."
Photo: © photonews
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Ça y est : c'est aujourd'hui que l'on connaîtra la liste de Rudi Garcia pour la Coupe du Monde. Certains absents des dernières listes ont tenté de jouer leur carte jusqu'au bout, à l'image d'Albert Sambi Lokonga.

Avec sa bonne saison à Hambourg (cinq buts, mais surtout son exercice le plus riche en termes de minutes de jeu depuis son départ d'Anderlecht il y a maintenant cinq ans), Albert Sambi Lokonga s'est offert le droit de revenir dans le débat quant aux Diables Rouges.

Mais la concurrence est particulièrement rude à son poste, où Amadou Onana, Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Axel Witsel, Nathan De Cat, Mandela Keita et même Orel Mangala ont des cartes à faire valoir. Albert Sambi Lokonga n'a ainsi toujours pas été appelé par Rudi Garcia depuis l'entrée en fonction de ce dernier.

L'ancien Anderlechtois reste bloqué à deux apparitions sous le maillot belge, sa dernière remontant au dernier rassemblement de l'ère Tedesco, marqué par cette défaite de fin de règne contre Israël. Malgré cela, le petit frère de Paul-José Mpoku y croit.

Seulement cinq matchs de Bundesliga manqués sur blessure cette saison

"Je garde toujours un petit espoir, on ne sait jamais", explique-t-il à La Dernière Heure. Il ne saura pas regarder en direct la conférence de presse de Rudi Garcia (prévue sur le coup de 13h20 et diffusée dans les journaux télévisés) mais reste curieux.

"J'ai entraînement, je verrai après coup si je fais partie de la liste du sélectionneur. Si j'ai beaucoup de notifications, c'est qu'il y aura eu une bonne nouvelle. Mais si je n'y suis pas, ce sera comme ça", explique-t-il.

Le milieu de terrain d'Hambourg est bien conscient que ses chances de s'envoler avec les Diables vers le continent américain sont limitées. Mais avec son calme au ballon et sa capacité de se sortir proprement de situations sous pression, il fera partie des joueurs à guetter secrètement leur téléphone dans l'espoir d'une bonne surprise.

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