Officiel : la FIFA donne aux Diables Rouges le feu vert tant attendu par Rudi Garcia

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Photo: © photonews

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C'est désormais officiel : Matias Fernandez-Pardo peut à présent porter le maillot des Diables Rouges. La FIFA a entièrement validé le dossier administratif de l'attaquant de 21 ans, si bien qu'il est officiellement enregistré comme international belge depuis hier.

Le changement de nationalité sportive de Matias Fernandez-Pardo est désormais entériné sur la plateforme de la FIFA dédiée à ces dossiers concernant les binationaux indécis. MFP, qui avait auparavant joué pour l'Espagne chez les jeunes, opte ainsi définitivement pour la Belgique. L'attaquant souhaite poursuivre sa carrière internationale avec les Diables Rouges et vise clairement la Coupe du monde.

Ces dernières semaines, son dossier a été traité en accéléré, précisément parce que l'Union belge souhaite encore l'intégrer aux plans de Rudi Garcia, affaiblis par la saison blanche de Romelu Lukaku.

Tous les feux sont au vert pour Fernandez-Pardo chez les Diables

L'approbation de la FIFA constitue une étape importante : sans ce feu vert, Fernandez-Pardo n'aurait pas pu être sélectionné en équipe nationale, bien que la fédération belge ait déjà pris les devants en annonçant que le joueur avait bel et bien choisi la Belgique, avant même de recevoir l'aval de la FIFA.

Cet obstacle étant levé, la voie est ouverte vers une première convocation chez les Diables. Il devrait être de la partie lorsque Rudi Garcia annoncera sa sélection définitive à 13h20.


Fernandez-Pardo avait auparavant impressionné chez les jeunes avec la Belgique, avant d'opter ensuite pour l'Espagne, tout en déclinant des convocations avec les Espoirs. La fédération y a vu une opportunité et a travaillé intensivement ces derniers mois sur la procédure administrative afin de le rendre éligible. Rappelons que s'ils terminent premiers de leur groupe et se hissent en quart de finale de la Coupe du Monde, les Diables auraient de grandes chances de croiser le fer avec...l'Espagne.

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