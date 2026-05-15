Le RSC Anderlecht réagit après les incidents durant la finale et veut identifier les responsables

Au lendemain de la finale de la Croky Cup, le RSC Anderlecht a la gueule de bois... et doit qui plus est gérer les conséquences des débordements liés à ses supporters en tribunes.

Durant la finale de la Coupe, des débordements ont eu lieu en tribunes du côté des ultras du RSC Anderlecht. Frustrés par le scénario du match, les supporters du Sporting ont rapidement commencé à arracher des sièges et un début d'incendie a même dû être arrêté.

Bien vite, les réactions ont afflué : la Ville de Bruxelles, propriétaire du Stade Roi Baudouin, était notamment furieuse, regrettant des débordements qui ont sévèrement endommagé le stade et qui coûteront très cher en réparations.

Communiqué d'Anderlecht sur les débordements au Stade Roi Baudouin

Des réparations que le Sporting d'Anderlecht devra bien sûr couvrir de sa poche. Au lendemain des incidents, le club a réagi sur son site officiel via un communiqué et dénoncé le comportement de ses supporters :

"Le RSC Anderlecht déplore et condamne fermement les incidents qui se sont produits dans les secteurs C et D lors de la finale de la Coupe de Belgique. Ces incidents ont terni l'ambiance par ailleurs fantastique qui régnait dans les autres tribunes mauves et blanches.

Le club va se concerter dans les prochains jours avec la Ville de Bruxelles et les organisateurs du match, la RBFA et la Pro League, afin d’identifier et de sanctionner les responsables.



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Vendredi matin, 20 stewards et le personnel de sécurité du club étaient d’ores et déjà à pied d’œuvre pour nettoyer les tribunes.

Plusieurs mesures de précaution avaient également été prises au préalable, telles qu’un contrôle approfondi des tribunes et la protection de la piste d’athlétisme.

Malheureusement, le club doit constater qu’un groupe a forcé l’accès aux blocs C et D, ce qui a donné lieu aux incidents. Le club insistera donc sur une évaluation des mesures de sécurité avec les organisateurs de ce match, la RBFA et la Pro League".