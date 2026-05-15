Surprise au Heysel : la cinquième arbitre de la finale...était une ancienne joueuse d'Anderlecht

Hier après-midi, l'équipe arbitrale a été élargie, avec notamment une cinquième arbitre. La présence de Nisrine Azoaum en a étonné plus d'un.

En désignant une cinquième arbitre, la fédération entendait alléger le travail du quatrième arbitre, promis à beaucoup de boulot sur la touche. En cas de défection d'un juge de ligne, c'est cette cinquième arbitre qui aurait également été appelée à prendre le relais.

La première surprise : les juges de ligne épaulant Bram Van Driessche n'étaient pas des noms habituellement rencontrés en D1A ou même en D1B. L'autre surprise concernait précisément cette cinquième arbitre, elle aussi arbitre assistante dans les ligues amateurs.

Un grand rendez-vous pour Nisrine Azoaum le long de la ligne de touche

Pourquoi s'étonner de la présence de Nisrine Azoaum ? Tout simplement parce qu'elle a déjà porté le maillot anderlechtois en tant que joueuse. Et même pendant cinq ans. Elle n'a ainsi quitté les Mauves pour rejoindre le RWDM qu'il y a deux ans de celà.

Elle n'aura finalement pas eu à suppléer qui que ce soit, l'expérience a même dû s'avérer très précieuse pour cette jeune arbitre, qu'on a souvent vu officier dans les matchs de catégories d'âge du football bruxellois. Il n'empêche, mettre des responsabilités potentielles dans un événement de cette importance à une ancienne de la maison mauve en a fait tiquer plus d'un.