Le grand déçu de la sélection : Garcia explique l'absence de Mika Godts

Mika Godts est le Diable Rouge dont l'absence de la liste des 26 fait le plus parler. L'ailier de l'Ajax Amsterdam est pourtant le Belge le plus décisif cette saison.

Au vu de la concurrence, son absence était une réelle possibilité, mais ne pas entendre le nom de Mika Godts prononcé par Rudi Garcia était tout de même une petite surprise. L'ailier de l'Ajax Amsterdam sort une saison XXL avec 17 buts et 14 passes décisives, ce qui en fait le joueur belge le plus décisif cette saison en Europe.

Mais le sélectionneur doit faire des choix, et il a justifié l'absence de Godts de manière assez claire : "C'est vrai que les statistiques de Mika jouaient pour lui. Et nous avions été très satisfaits de sa présence en mars", affirme Garcia, écartant ainsi d'emblée l'hypothèse comme quoi l'Ajacide n'aurait pas amené satisfaction lors de sa première sélection en équipe A.

Trossard, Doku et Moreira à gauche : suffisant aux yeux de Garcia

"Mais si vous regardez le flanc gauche de notre attaque, vous avez les deux meilleurs de Premier League à ce poste. Il y a Leandro Trossard, qui est en finale de la Champions League avec Arsenal. Et Jérémy Doku, qui est le facteur X de Manchester City, qui a commencé à marquer et donner des assists là-bas aussi après l'avoir déjà fait avec nous", éclaire le Français.

"Il y a aussi Diego Moreira qui peut jouer là, et Matias Fernandez Pardo, même s'il n'a pas été repris pour ça. C'est difficile d'ajouter un cinquième joueur à ce poste", justifie Garcia. Diego Moreira ayant qui plus est pour lui l'avantage de pouvoir évoluer à droite et même de dépanner au back gauche.

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Des explications qui se tiennent totalement, donc, même si elles risquent de sonner creux aux oreilles de Mika Godts et de ceux qui espéraient le voir en action à la Coupe du Monde 2026. Nul doute cependant qu'à l'avenir, le surdoué de l'Ajax aura encore des occasions de se montrer sous le maillot des Diables Rouges...