Analyse Anderlecht sur une poudrière qui peut exploser à tout moment : un dimanche sous haute tension en perspective

Johan Walckiers
Scott Crabbé et Johan Walckiers depuis le Stade Roi Baudouin
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Anderlecht sur une poudrière qui peut exploser à tout moment : un dimanche sous haute tension en perspective
Photo: © photonews

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Le coup de massue de la finale de Coupe perdue a envoyé Anderlecht au tapis. Mais les Mauves n'ont pas beaucoup de temps pour s'apitoyer. Avec encore trois journées à disputer en Playoffs, une lutte sous haute tension pour la quatrième place attend les Mauves.

Sans football européen, Anderlecht risque en effet de creuser encore un peu plus le lourd retard sportif et financier sur l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges. Après la finale perdue, la déception était immense au sein du groupe.

Troisième finale perdue en cinq ans

Killian Sardella pouvait difficilement cacher sa frustration après avoir perdu pour la troisième fois d'affilée une finale de Coupe. “C'est difficile, je n'ai pas vraiment les mots”, a-t-il reconnu. “Nous n'avons pas été mauvais et nous avons tenu, mais ces quelques minutes en prolongations changent tout.”

Le latéral se voulait déjà tourné vers la fin des Playoffs. “Nous devons absolument rester quatrièmes. Il faut éviter cette cinquième place.” Cette déclaration résume parfaitement à quel point la pression est devenue énorme au Lotto Park.

Le football européen, crucial pour les plans de la direction

Car le scénario sans Coupe d'Europe guette de plus en plus. Sportivement, ce serait à nouveau un énorme pas en arrière, mais les conséquences financières en seraient tout aussi lourdes.

Anderlecht veut cet été poursuivre la construction d'une nouvelle équipe et renouer avec le top belge, mais sans revenus européens supplémentaires, cela s'annonce particulièrement compliqué. Faire de grands pas en avant sans vitrine européenne paraît quasi impossible.

Lire aussi… "Ce n'était peut-être pas leur plan, mais..." : Christian Burgess répond à la frustration anderlechtoise

C'est précisément pour cela que les prochains jours seront cruciaux. Anderlecht reçoit Malines et Saint-Trond, avant un nouveau déplacement à l'Union dimanche prochain. Ironie du sort, l'Union pourrait même réaliser le doublé avec une nouvelle victoire à la clé contre son voisin. Un finish qui s'annonce donc éprouvant pour les nerfs anderlechtois.

Une déception à hauteur de l'importance accordée à la finale

La pression autour du club atteint peu à peu un niveau dangereux. Les supporters ont déjà manifesté leur déception, le climat autour de Neerpede devient de plus en plus tendu. Surtout après une nouvelle saison sans trophée, la frustration grandit à vue d'œil. Les critiques sur la politique, le vestiaire et les choix sportifs des derniers mois se font de plus en plus entendre. Le propriétaire Marc Coucke est lui aussi pointé du doigt.

Le match de dimanche contre Malines risque dès lors d'être particulièrement électrique. Si Anderlecht y perdait encore des points, il n'est pas exclu que la frustration explose totalement au Lotto Park. Les nerfs sont déjà à vif et la confiance des supporters a de nouveau pris un sérieux coup jeudi soir. La mission est donc claire pour : tourner au plus vite la page de la désillusion en Coupe et, coûte que coûte, sécuriser cette quatrième place.

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