La direction n'en restera pas là : Adriano Bertaccini va devoir s'expliquer

Outre le revers sportif, la finale de la Coupe a aussi semé le trouble dans le vestiaire d'Anderlecht. Les déclarations acerbes d'Adriano Bertaccini passent particulièrement mal auprès du staff et de la direction.

L'attaquant n'a épargné ni son équipe ni l'entraîneur Jérémy Taravel après la défaite au Heysel. Bertaccini a publiquement remis en question l'approche d'Anderlecht, fustigé l'usage constant du jeu long et a en outre laissé entendre que plusieurs joueurs avaient été irrités par le fait que la composition n'avait été communiquée qu'une heure avant le coup d'envoi. Il a ainsi publiquement mis en doute le management de Taravel, un sujet particulièrement sensible en interne.

Le timing est très problématique pour Anderlecht

Au sein du club, tant le timing que le contenu de ces déclarations sont jugés problématiques. Juste après une finale de Coupe perdue, la direction attend avant tout du calme et de l'unité, pas que des joueurs évacuent leurs frustrations dans les médias au sujet des choix tactiques ou de la façon de faire du staff. Le fait que Bertaccini ait en plus évoqué explicitement un mécontentement au sein du vestiaire, dépassant son cas personnel, n'a fait qu'accroître la tension.

Le club devrait donc convoquer l'attaquant pour s'expliquer. Antoine Sibierski n'aurait d'ailleurs pas du tout apprécié qu'il étale ainsi ces choses sur la place publique. Un entretien musclé avec la direction sportive et le staff paraît inévitable. En interne, on examine en outre la possibilité d'une sanction disciplinaire. Anderlecht veut éviter de donner l'impression que les joueurs peuvent impunément saper publiquement l'autorité de l'entraîneur.

Position délicate pour Taravel, qui a encore besoin de Bertaccini

La situation place Taravel dans une position délicate. D'un côté, le coach aura peu apprécié les critiques de son joueur. Cela ressemble même à un signal envoyé à la direction que sa présence sur le banc la saison prochaine est compromise, tant la relation de confiance semble rompue. De l'autre, sportivement, il lui est difficile de se permettre d'écarter complètement Bertaccini dans la phase décisive de la saison.

Avec encore trois matches de championnat à jouer, Anderlecht doit absolument sécuriser la quatrième place pour décrocher l'Europe. Et c'est justement devant que les options sont limitées en ce moment. Mihajlo Cvetkovic risque en effet, après son carton rouge contre La Gantoise, une suspension pour le reste de la saison, ce qui laisse encore moins de solutions offensives à Taravel. Dès lors, malgré toute la controverse, Bertaccini demeure sportivement une pièce importante.



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Cela rend l'ensemble de la situation encore plus délicate. Les dernières semaines de la saison risquent de se dérouler sous le signe de la nervosité et des tensions internes. La défaite en finale de Coupe a visiblement accentué de profondes divisions, les frustrations du vestiaire remontent à la surface.

La dernière chose dont Anderlecht a besoin

Ce n'est vraiment pas de bon augure pour Anderlecht à l'approche des matches cruciaux contre Malines, Saint-Trond et à nouveau l'Union. Le club doit urgemment se reprendre pour ne pas laisser filer complètement l'Europe.

Et alors que la pression est déjà énorme sur le terrain, un exercice d'équilibre périlleux menace désormais aussi en dehors. C'est sans doute la dernière chose dont Anderlecht a besoin en ce moment.