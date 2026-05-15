📷 La place Van Meenen s'en souviendra : les images des célébrations de l'Union avec ses supporters

Pour certains, la nuit a été courte à Saint-Gilles. Si les joueurs ont fêté la victoire en Coupe avec modération, les supporters sont restés jusque tard aux abords de la place Van Meenen.

David Hubert avait annoncé la couleur en conférence de presse d'après-match : pour l'Union, le menu immédiat se composerait d'eau et de quelques jus de fruits pour récupérer au mieux des efforts consentis au Heysel et ne pas arriver à Bruges avec les jambes trop lourdes dimanche.

Mais rares sont les clubs qui fêtent un trophée avec quelques shakers dans le vestiaire. Même si le plus important ne fait qu'arriver, l'Union a ainsi donné rendez-vous à ses supporters sur la place Van Meenen pour parader comme il se doit.

L'Union en liesse

Un an après la marée jaune et bleue pour les célébrations du titre, les parterres de la maison communale étaient à nouveau bien garnis. La délégation unioniste a fait son apparition aux alentours de 21h pour rejoindre le balcon surplombant les lieux. Ousseynou Niang et Mohamed Fuseini sont apparus particulièrement en forme, le dernier cité s'improvisant même brièvement chauffeur de bus.

Tout ce petit monde a ensuite été reçu à la maison communale pour partager (quand même) quelques bulles, avant le moment tant attendu par les supporters : l'arrivée au balcon pour relancer la communion, en brandissant le trophée.







La foule présente a répondu en enchaînant les chants à la gloire du club et le craquage de quelques fumiègnes. Le capitaine Christian Burgess a une nouvelle montré l'exemple en se montrant des plus abordables, prenant le temps de faire des photos avec les supporters et même quelques agents de sécurité.

Si les joueurs ne se sont logiquement pas trop attardés sur leur podium du soir, les festivités ne faisaient que commencer à Forest, dont les cafés ont fonctionné à plein régime...éprouvant même quelques difficultés à fermer. C'est que le houblon est parfois un peu plus long à digérer que les shakers.