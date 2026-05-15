Un grand absent : voici les 26 Diables Rouges qui iront à la Coupe du Monde 2026

Rudi Garcia a révélé ce vendredi sa sélection pour la Coupe du Monde 2026. Loïs Openda est absent, au profit de Matias Fernandez-Pardo qui a récemment opté pour la Belgique.

En direct lors du journal télévisé de la RTBF, Rudi Garcia a dévoilé sa sélection pour la Coupe du Monde 2026. Un groupe de 26 joueurs avec surtout une demi-surprise : l'absence prévisible de Loïs Openda. L'attaquant de la Juventus vit une saison très compliquée, et n'est pas parvenu à convaincre Garcia lors de ses prestations en sélection en l'absence de Lukaku.

Mike Penders a eu prévalence sur Matz Sels en tant que troisième gardien. En défense, Zeno Debast est présent malgré le flou qui entoure son état physique. Au milieu de terrain, Garcia opte pour l'expérience : Nathan De Cat est absent, au profit d'Axel Witsel qui sera bien du voyage.

Matias Fernandez-Pardo, sans surprise au vu de l'annonce officielle de son choix de sélection cette semaine, est bien repris pour la première fois par Rudi Garcia.

Gardiens de but (3)

Courtois, Lammens, Penders

Défenseurs (9)

Debast, Theate, De Winter, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Meunier, Seys





Milieux de terrain (6)

De Bruyne, Vanaken, Tielemans, Onana, Raskin, Witsel

Attaquants (8)

Trossard, Lukaku, Fernandez-Pardo, Doku, Lukebakio, De Ketelaere, Moreira, Saelemaekers