Officiel : dix joueurs passés par la Pro League réunis dans une même sélection, avec une bonne nouvelle à la clé pour Anderlecht



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Deviens fan de Anderlecht! 4349 Les listes pour la Coupe du Monde tombent les unes après les autres. Celle du Japon reprend logiquement bon nombre de joueurs chers aux suiveurs du championnat belge.



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