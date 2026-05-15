17 buts et 14 passes décisives... mais pas assez pour disputer le Mondial avec les Diables Rouges ?

Malgré sa saison impressionnante avec l'Ajax, Hein Vanhaezebrouck n'est pas convaincu par Mika Godts.

Mika Godts s'est imposé cette saison comme la grande révélation d'Eredivisie. Avec 17 buts et 14 passes décisives, le jeune Belge a porté l'attaque de Ajax et marqué les esprits à Amsterdam. Grâce à sa vitesse, sa qualité de dribble et son audace balle au pied, il a souvent les rencontres et fait lever les supporters de leur siège.

De nombreux supporters et consultants estiment que le sélectionneur des Diables Rouges ne peut plus passer à côté de Godts. L'ailier prouve qu'il peut faire la différence.

Vanhaezebrouck est critique

Dans Het Nieuwsblad, Hein Vanhaezebrouck a voulu calmer l'emballement autour de Godts. L'ancien entraîneur de La Gantoise estime qu'il faut tenir compte du niveau des adversaires affrontés cette saison avant de s'enflammer.

"En Ligue des champions, il n'a inscrit aucun but et délivré une seule passe décisive. Sur huit matches, c'est maigre", a-t-il lancé. Vanhaezebrouck estime que Godts brille en Eredivisie, un championnat qui, selon lui, est plus faible que le top cinq. Selon lui, Godts doit franchir des paliers, surtout dans les matches compliqués.

Son parcours

Mika Godts est né le 7 juin 2005 à Louvain et a fait ses premiers pas dans le football à Anderlecht. Il a poursuivi sa formation au KRC Genk. En 2023, le jeune ailier a rejoint Ajax, où il s'est illustré avec le Jong Ajax. Ses prestations lui ont permis de gagner sa place en équipe première.



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Les performances de Godts auront-elles convaincu Rudi Garcia ? Réponse ce vendredi à 13h20.