C'était attendu : nouvel accord de diffusion de la Pro League avec DAZN

DAZN Belgique a conclu un nouvel accord de diffusion de la Pro League, cette fois avec Orange Belgium. Les multiples blocages entourant la diffusion de cette saison semblent enfin appartenir au passé.

Cette saison, le football belge n'est disponible que via la propre application de DAZN, le détenteur des droits n'ayant pas réussi à conclure d'accord avec les grands opérateurs télécoms. Cela a provoqué beaucoup de frustration chez les suiveurs du football belge, les clubs et les sponsors, car la visibilité des compétitions belges a fortement chuté. Mais une fois le premier accord conclu, les autres ont suivi rapidement. Après Telenet et Proximus, Orange est désormais lui aussi de la partie.

À partir de la saison 2026-2027, les clients d'Orange auront de nouveau accès à la vaste offre sportive de DAZN via un accord de distribution couvrant l'intégralité de la période de droits. Les clients qui opteront pour un pack Orange avec DAZN Total auront accès non seulement aux chaînes linéaires classiques, mais aussi à l'intégralité de l'application DAZN.

Le feu vert pour Orange

Grâce à cet accord, les supporters pourront de nouveau regarder en direct et à la demande la Jupiler Pro League, la Challenger Pro League et la Women Super League. L'offre comprend en outre des compétitions internationales de premier plan telles que La Liga, la Serie A et la Ligue 1. Au-delà du football, DAZN mise également sur une offre sportive très large. Les clients d'Orange auront notamment accès à la NBA, à la NFL, au LIV Golf et à la boxe.

Orange proposera par ailleurs quatre chaînes linéaires DAZN : deux entièrement consacrées au football belge et deux dédiées aux compétitions internationales. Des matches supplémentaires et des contenus additionnels seront disponibles via l'application DAZN.



Le CEO Massimo D'Amario a accueilli le nouvel accord avec satisfaction. " Nous sommes très heureux d'avoir pu conclure cet accord avec Orange. De cette manière, DAZN rend à nouveau le football belge accessible à beaucoup plus de fans et assure également une plus grande visibilité du football belge, des clubs et de leurs sponsors.