Une bonne nouvelle pour les Diables Rouges ? Romelu Lukaku envoie un signal positif avant le Mondial

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Une bonne nouvelle pour les Diables Rouges ? Romelu Lukaku envoie un signal positif avant le Mondial

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Présent jeudi au Stade Roi Baudouin pour la finale entre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise, Romelu Lukaku a rassuré sur sa condition physique. L'attaquant belge espère figurer dans la liste de Rudi Garcia pour le Mondial.

Romelu Lukaku avait pris place dans les tribunes du Stade Roi Baudouin pour assister à la finale de la Croky Cup entre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise ce jeudi après midi. L'ancien Mauve espérait voir Anderlecht soulever le trophée, mais c'est l'Union qui s'est imposée 3-1.Le club saint-gillois décroche la quatrième Coupe de Belgique de son histoire.

Fin de l'histoire entre Naples et Lukaku

Si Lukaku avait fait le déplacement à Bruxelles, c'est parce que Napoli l'a autorisé à quitter l'Italie avant la fin de saison. L'attaquant belge ne disputera pas les dernières rencontres de Serie A. Les deux parties ont trouvé un accord pour mettre un terme à leur collaboration après plusieurs mois compliqués. En interne, son comportement aurait accéléré cette séparation.

Le Diable Rouge a pris la parole après la rencontre au micro de DAZN pour rassurer sur sa condition physique. Une intervention attendue après une saison presque blanche en championnat italien. Lukaku n'a disputé que quarante minutes en Serie A cette saison, réparties sur cinq apparitions.

Des mots rassurants ?

"Tout se passe très bien en ce moment, je suis en pleine forme et je finalise actuellement ma préparation avec le staff médical de l'équipe nationale. J'ai hâte de retrouver les gars. Enfin, si je suis sélectionné demain, n'est-ce pas ?", a confié le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique avec le sourire.

Vendredi à 13h20

Lire aussi… "Ça fait très mal pour les supporters" : Romelu Lukaku touché par la défaite d'Anderlecht
La décision appartient à Rudi Garcia. Le sélectionneur dévoilera ce vendredi à 13h20 sa liste des 26 joueurs retenus pour le Mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Toutes les sélections entreront dans le vif du sujet ces prochains jours avec l'annonce officielle de leurs listes pour le Mondial. Le premier match de la Belgique sera contre l'Égypte le 15 juin.

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