C'est signé ! Ruud Vormer va connaître sa première expérience comme entraîneur principal

Scott Crabbé, journaliste football
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C'est signé ! Ruud Vormer va connaître sa première expérience comme entraîneur principal

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Trois ans après la fin de sa carrière de joueur du côté de Zulte Waregem, Ruud Vormer va goûter à sa première expérience comme T1 d'une équipe première : le voici à la tête du RFC Knokke.

Lorsqu'il a signé au Club de Bruges en 2014 en provenance de Feyenoord, Ruud Vormer ne s'imaginait sans doute pas autant tomber sous le charme du football belge. Douze ans plus tard, le fier Néerlandais est toujours là. Dans un autre rôle, dans un autre club, mais jamais loin de la Venise du Nord.

Même lorsqu'il était actif à Zulte Waregem, Vormer continuait à faire le trajet jusqu'à son domicile de Knokke. Ses deux fils jouent d'ailleurs depuis plusieurs années au sein de l'équipe locale, créant une attache naturelle. Le lieu de sa reconversion était ainsi tout trouvé.

L'an dernier déjà, l'ancien infiltreur était pressenti pour reprendre l'équipe première, active en D1 Amateurs et candidate avouée au monde professionnel. Mais la direction a préféré faire confiance à Bert Dhont.

Une saison avec les U17 avant le grand saut

Un choix facilement accepté par Vormer, qui ne se voyait pas commencer dès sa première année à la tête d'une équipe fanion. Il a ainsi débuté avec les U17 : "Je préfère entraîner les jeunes trois fois par semaine", expliquait-il à l'époque. Encore une fois deuxième de D1 VV, Knokke a raté la montée en D1B d'un petit point, échouant juste derrière le Sporting Hasselt.

Le club a aujourd'hui pris congé de Bert Dhont. Et cette fois, le train est bel et bien passé pour Ruud Vormer. L'ancien Soulier d'Or vient d'être confirmé à la tête de l'équipe, une première dans sa jeune carrière d'entraîneur. "Fort de son expérience, de son esprit de compétition et de sa passion pour le football, Ruud apporte une expertise précieuse à notre équipe première. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ce nouveau défi", écrit Knokke sur son site internet.

Caractère fort au sein d'un vestiaire, Ruud Vormer est bien placé pour comprendre ce qui anime un groupe, y compris lorsque les joueurs doutent des choix du coach. Après tout, les anciens braconniers font bien les meilleurs gardes-chasses.

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