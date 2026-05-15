La sanction tombe : saison terminée pour Mihajlo Cvetkovic ?

Sans surprise, Mihajlo Cvetkovic a bien été lourdement sanctionné pour son geste contre La Gantoise. Il a pu jouer la finale, mais on ne le reverra plus sur les terrains cette saison.

C'était la grande question après le carton rouge pris par Mihajlo Cvetkovic dimanche passé à Gand : le Serbe pourrait-il jouer la finale ? Bien vite, on a compris que oui. Le jeu des appels et contre-appels, auquel l'attaquant excelle sur le terrain et que maîtrisent très bien les clubs aussi devant les tribunaux, a permis à Anderlecht d'éviter que sa sanction définitive tombe avant jeudi et la finale de la Croky Cup.

Mihajlo Cvetkovic était donc sur le terrain hier, et a même marqué le 1-1 anderlechtois. Un beau symbole... qui sera son dernier fait d'armes de la saison. Het Laatste Nieuws annonce en effet que la sanction définitive est tombée : Cvetkovic est suspendu pour trois matchs effectifs.

Mihajlo Cvetkovic de retour pour le barrage ?

La saison du Serbe est donc terminée... ou pas. Il reste en effet trois rencontres dans ces Champions Playoffs : Anderlecht devra faire sans son attaquant serbe. Mais si les Mauve & Blanc terminent 5e, ils disputeront alors un barrage face au vainqueur des Europe Playoffs, que pourra disputer Cvetkovic.

Reste à voir si cette sanction ne coûtera pas très cher à Anderlecht, car dans ces Playoffs, Mihajlo Cvetkovic est le meilleur buteur de son équipe (4 buts en 7 rencontres).



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Ironiquement, un seul de ces quatre buts a rapporté des points, le RSCA ayant été battu dans les trois autres matchs lors desquels le Serbe a scoré. Mais ces deux points supplémentaires pris à Malines permettent aux Mauves d'être actuellement quatrièmes et pas sixièmes...